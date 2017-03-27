Хабаровчане массово ограждают свои дома заборами от посторонних

Чаще всего жители делают это в обход закона, рискуя своей безопасностью

Жители дальневосточной столицы всё чаще ограничивают въезд транспорта и проход людей во двор своего многоквартирного дома. К бетонным блокам и шлагбаумам повсеместно прибавляются заборы. Если несколько лет назад такие ограждения чаще встречались на территории элитных строений, теперь к этому приобщаются собственники квартир в хрущёвках и сталинках.

Участок, на котором расположен дом, принадлежит всем жильцам. По закону, они имеют право не пускать на свою территорию посторонних, но для этого нужно согласовать установку ограждения с администрацией города, ГИБДД и пожарным надзором. По словам юристов, эти инстанции проходят далеко не все жители города.

«Какая система на данный момент: отмежевали, собрали собрание, решили, какой будет забор, и установили», — сообщила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» юрист Екатерина Семенец.

Такими мерами жильцы многоквартирных домов не только нарушают закон, но и рискуют собственными жизнями. Препятствия в виде забора мешают спецслужбам вовремя прибыть на место происшествия, если таковое возникает.

«Без преувеличения: каждая минута на счету. Чем быстрее работа произведена, тем больше шансов спасти», — объяснил начальник караула 99 пожарной части 21 отряда ФПС по Хабаровскому краю Максим Калужин.

Шансы на спасение увеличиваются, если в доме есть консьерж. В ряде высоток сначала устанавливают оборудование для видеонаблюдения и нанимают диспетчера, а уже после ограничивают въезд и проход. Также на заборе установлена кнопка вызова.

«Есть переговорное устройство. Срабатывает дозвон. Диспетчер отвечает», — рассказал председатель правления ТСЖ одного из многоквартирных домов Хабаровска Павел Мягков.