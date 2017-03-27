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Виновник ДТП с тремя жертвами в пригороде Хабаровска ожидает суда: РИА "Восток-Медиа"
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Виновник ДТП с тремя жертвами в пригороде Хабаровска ожидает суда

Виновник ДТП с тремя жертвами в пригороде Хабаровска ожидает суда
Все погибшие молодые люди ехали в его машине
сегодня, 17:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае закончено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя села Некрасовка. Молодой человек устроил в пригороде краевого центра аварию, в которой погибли его товарищи. Агентство сообщало, что ДТП произошло 15 октября 2016 года.

Компания молодёжи на отечественном автомобиле каталась по ночным дорогам. За рулём находился будущий фигурант уголовного дела. На участке трассы между сёлами Некрасовка и Дружба водитель ВАЗа не справился с управлением и допустил столкновение с иномаркой, которая двигалась во встречном направлении. «Жигули» после удара отбросило в кювет, Toyota Chaser осталась на дороге. В японском автомобиле сработали подушки безопасности, поэтому все, кто ехал в салоне иномарки, остались целы и невредимы.

В салоне машины, которой управлял виновник аварии, было трое пассажиров, один из которых — несовершеннолетний. Молодые люди от полученных травм скончались на месте происшествия ещё до приезда врачей. Однако водитель «Жигулей» выжил и практически не получил травм. Автоинспекторы зафиксировали у подозреваемого лёгкую степень опьянения.  

Подозреваемый в совершении ДТП сначала отказывался признавать свою вину, однако следователям удалось доказать обратное. В понедельник, 27 марта, прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд для рассмотрения по существу.

«Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Некрасовка Хабаровского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264 Уголовного кодекса «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трёх человек». За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до девяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трёх лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

 
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