В Хабаровском крае страховую компанию наказали за задержку выплат

Страховая компания в Николаевске-на-Амуре долгое время работала с нарушениями закона. Прокурорская проверка выявила ряд замечаний после обращения женщины, которая долгое время добивалась выплаты ущерба после ДТП. Также правоохранители выяснили, что осмотром транспортных средств и фиксацией их повреждений занимался некомпетентный сотрудник — в штате фирмы-страховщика попросту не было специалиста с необходимой квалификацией. Несмотря на это, предприятие не заключало договор со сторонней организацией, которая была бы уполномочена этим заниматься. По итогам проверки надзорное ведомство обязало компанию подписать договор со специалистами, которые могли проводить технический осмотр повреждённых автомобилей после аварий.

«Данные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками страховой компании и неправильной организацией работы её руководителем. Несмотря на то, что население Николаевского района превышает 28 тысяч человек, в отделе страховой компании, заключающей договоры автогражданской ответственности, отсутствует как квалифицированный специалист по осмотру повреждённых автомобилей, так и договоры с соответствующими специалистами из иных организаций. Сложившаяся ситуация приводит к необоснованному затягиванию сроков рассмотрения заявлений владельцев транспортных средств», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Проверку инициировала жительница Николаевска-на-Амуре, которая обратилась в страховую компанию с целью получить страховую выплату после аварии. Однако женщина так и не смогла получить полагающееся ей возмещение в установленный законом срок. Связано это было с тем, что сначала ей по различным причинам отказывали в приёме пакета документов, необходимого для получения выплаты, а после — сотрудники страховой компании не смогли вовремя провести технический осмотр машины. Общий срок волокиты занял более двух месяцев.

По результатам рассмотрения жалобы Николаевская городская прокуратура направила в адрес руководителя страховой компании представление об устранении причин и условий, способствующих выявленным нарушениям прав граждан. Его также привлекли к дисциплинарной ответственности.