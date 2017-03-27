Бизнесменам Хабаровского края упростят подключение к инженерным сетям

В Хабаровском крае у коммерсантов появится возможность для подачи заявок на подключение к инженерным сетям через Интернет. Создание IT-инфраструктуры для этой процедуры прописали в целевых моделях, посвящённых этим вопросам. Об этом сообщил заместитель председателя правительства субъекта по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. По информации пресс-службы ведомства, пока не все поставщики услуг предусмотрели этот механизм на своих сайтах.

«По всем целевым моделям у нас есть чёткое понимание по достижению показателей на этот год. В то же время остаётся несколько индикаторов, выполнение которых потребует значительных усилий и ресурсов. Не все из этих показателей зависят только от работы региональных властей. Нам необходимо активнее взаимодействовать с федеральными рабочими группами Агентства стратегических инициатив, смотреть, по какому пути идут наши коллеги из других регионов страны», — отметил первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв на заседании регионального проектного штаба по управлению инвестиционным климатом.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в правительстве края презентовали новый инструмент улучшения инвестиционного климата — целевые модели, которые разработали в Агентстве стратегических инициатив. В них установлены чёткие показатели результативности, предусмотрен общественный контроль за достижением индикаторов, выделены ключевые факторы улучшения делового климата. Механизм реализации этой идеи — «дорожные карты», которые утвердил глава региона.