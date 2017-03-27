Автолюбителям Хабаровского края советуют пока не "переобуваться"

Жители Хабаровского края, которые пользуются личным автотранспортом, уже начали снимать зимнюю резину с колёс и менять её на летнюю, несмотря на то, что по ночам на территории субъекта до сих пор держатся минусовые температуры. В управлении ГИБДД по региону предупредили водителей об опасности, которая подстерегает сейчас таких участников дорожного движения.

«Переобуваться» следует, когда установится стабильная плюсовая температура, — объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник отделения пропаганды краевого управления ГИБДД УМВД России Ольга Голубева. — Сейчас днём уже плюс, снег и лёд тают, но за ночь вода подмерзает, и утром на дорогах снова образовывается лёд. Менять резину нужно, когда плюсовая температура будет устойчивой, когда люди сами увидят, что на дорогах больше нет льда».

При этом некоторые жители дальневосточной столицы уже «переобули» свои автомобили, несмотря на то, что в городе по-прежнему случается «минус». Так, в Хабаровске сегодня ночью, 27 марта, температура воздуха в утренние часы составила −6…−4 градуса по Цельсию, а в течение всего дня в краевом центре будет дуть северный ветер.

«Обычно смена шин на летние у нас в городе начинается с середины марта, а пик приходится на начало апреля. Но и сейчас уже есть те, которые «переобулись», — рассказал сотрудник шиномонтажного предприятия Максим Смольянин. — Если человек ездит постоянно днём, а часов в 6 вечера уже ставит машину и никуда не выезжает, то можно и сейчас менять резину, ничего не будет. А если вечером кататься, то, конечно, рано ещё, потому что все лужи мёрзнут».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» также сообщало, что в последнюю неделю марта в краевом центре пройдёт снегопад. Однако, по данным синоптиков, осадки не будут обильными и длительными.