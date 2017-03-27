В Хабаровском крае на субботнике снова ожидают около 100 тысяч человек

В Хабаровском крае в преддверии майских праздников традиционно пройдёт субботник. По данным организаторов, ожидают больше 100 тысяч человек, которые присоединятся к масштабной уборке. В мероприятии, которое призвано помочь коммунальщикам в начале весны, примут участие студенты, общественники, сотрудники государственных и частных организаций, а также жильцы микрорайонов, которые уберут свои дворы. По данным пресс-службы регионального правительства, особое внимание планируют уделить местам воинских захоронений, обелисков и памятников.

«Близится 72-я годовщина Великой Победы. Перед этим знаменательным событием в нашем крае будут наводить порядок в местах массового отдыха, в парках и скверах, возле административных зданий. Обычно помогают во всех районах. Надеемся, что так будет и в этот раз — люди откликнутся и примут в субботнике самое активное участие. Вместе мы сделаем наши улицы чистыми и уютными», — сообщил заместитель председателя правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» освещало субботник, который прошёл в прошлом году. Организаторы также ожидали больше 100 тысяч участников. Однако в действительности эта цифра оказалась значительно ниже — 46,35 тысячи человек. Всего люди расчистили 132 неорганизованные свалки, 5,6 тысячи квадратных метров дворовых территорий и 960 тысяч — дорожного покрытия. В рамках субботника благоустроили почти сотню детских спортивных площадок. К уборке городской территории присоединились представители средств массовой информации — в облагораживании территории поучаствовали около ста журналистов. Они высадили в парковой зоне стадиона имени Ленина 50 молодых деревьев — черёмуху, маньчжурский орех и рябину.