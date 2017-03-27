Вячеслав Шпорт: "СКА-Нефтяник" показал дальневосточный характер

Губернатор региона Вячеслав Шпорт направил поздравительную телеграмму главному тренеру команды «СКА-Нефтяник» Михаилу Юрьеву. Он поздравил руководство клуба и хоккеистов с победой в чемпионате России.

«Вы показали высокий класс игры и наш особый дальневосточный характер. Благодарю вас за яркую, атакующую игру, за радость всем нам, болельщикам. Победитель Кубка России, Суперкубка, чемпион — такой уровень мастерства нашей хабаровской команды — самое убедительное доказательство, что Хабаровск по праву принимает чемпионат мира по бенди-2018, что здесь сегодня — столица русского хоккея», — отметил Вячеслав Шпорт.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, подобного успеха хабаровская команда не добивалась ни разу. Ранее в один сезон «армейцам» удавалось одержать победы только в двух турнирах из трёх, проводимых под эгидой федерации хоккея с мячом России.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что решающий поединок за обладание главным национальным трофеем завершился со счётом 6:2 в пользу «СКА-Нефтяника». Серебряными призёрами стали игроки «Байкал-Энергии». После церемонии награждения «армейцы» расцеловали кубок и не скрывали эмоций перед фанатами и соперниками. Наставник команды на послематчевой пресс-конференции поблагодарил болельщиков за колоссальную поддержку и заявил, что посвящает победу всем, кто поддерживал «СКА-Нефтяник» в разных городах страны и мира.