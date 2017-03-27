Приезжую из Солнечного района обокрали в больнице Хабаровска

Для жительницы Солнечного района поездка в краевой центр обернулась пропажей ювелирных изделий и денег. Женщина приехала в Хабаровск на лечение, но стала жертвой кражи. В преступлении стражи правопорядка подозревают сотрудницу медицинского учреждения, куда потерпевшая обращалась за услугами.

В городской отдел полиции № 9 поступило заявление от жительницы Солнечного района, которая приехала в Хабаровск для того, чтобы пройти ряд медицинских процедур. Неизвестный похитил у неё три золотых кольца и комплект серебряных серёг. Кроме того, с банковской карты женщины пропали деньги. Общий ущерб она оценила в сумму порядка 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевшая, находясь в больнице, передала свою сумку на хранение одной из работниц, когда отправилась на процедуры. Вернувшись, пациентка обнаружила пропажу имущества.

После беседы с оперативниками предполагаемая подозреваемая призналась в деянии. Выяснилось, что 38-летняя работница больницы во время отсутствия заявительницы обыскала её сумку, забрала украшения и банковскую карту. Пин-код злоумышленница обнаружила на листке бумаги, спрятанном в кошельке. Деньги фигурантка сняла в банкомате, а кольца и серьги успела сдать в ломбард до возвращения пациентки.

«Ранее фигурантка к уголовной ответственности не привлекалась. В отношении неё избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.