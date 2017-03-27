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В храмы Хабаровска привезут чудотворную икону: РИА "Восток-Медиа"
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В храмы Хабаровска привезут чудотворную икону

В храмы Хабаровска привезут чудотворную икону
Киевскую святыню доставят в город 6 апреля
сегодня, 11:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба Хабаровской епархии

В канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы в дальневосточную столицу привезут киевскую святыню — чудотворную икону «Призри на смирение». Образ доставят в Хабаровск 6 апреля, в разных храмах города он пробудет до 14 мая.

Чудотворный образ Богородицы хранится в Свято-Введенском мужском монастыре в Киеве. Каждый год множество верующих со всего мира приезжают туда, чтобы помолиться перед иконой. Считается, что она исцеляет и творит чудеса.

С начала 2017 года чудотворная икона «Призри на смирение» побывала в храмах Москвы, Екатеринбурга и Владивостока. В каждом из городов поклониться святыне приходили тысячи православных христиан. В Хабаровск её доставят 6 апреля, образ встретит митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Он проведёт в Спасо-Преображенском кафедральном соборе молебен перед образом. Икона побывает в десяти храмах города, а также в Свято-Петропавловском женском монастыре.

«Икону уже привозили в краевую столицу в мае 2007 года. Решение о новом принесении иконы Божией Матери «Призри на смирение» было принято в связи с многочисленными просьбами прихожан и особым значением именно этого образа, ведь перед ним возносят молитвы о мире — в России и Украине», — сообщает пресс-служба Хабаровской епархии.

В дар Введенскому монастырю икону передали в 1992 году. Спустя несколько месяцев её отдали на реставрацию — образ, помещённый в стеклянный киот, заметно потускнел. Когда стекло сняли, выяснилось, что на нём отпечатался, будто негатив фотографии, силуэт Богородицы с Младенцем. Изображение исследовали учёные из киевского Центра ядерной физики. Они брали соскобы налёта на стекле, провели различные анализы и пришли к выводу, что изображение является нерукотворным, а вещество имеет органическую природу. Покрытие образа с отображением установили в киоте рядом с иконой. 


 
 
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