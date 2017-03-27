В Хабаровском крае "управляйки" не хотят считать ОДН по счётчикам

Жители Хабаровского края столкнулись с тем, что в управляющих компаниях не хотят считать ОДН по электроэнергии исходя из фактического потребления, которое фиксируется на общем приборе учёта. В некоторых случаях коммунальщики и вовсе игнорируют решения собрания собственников, которые требуют выставления оплаты не по нормативу, а именно по счётчикам. В Законодательной Думе Хабаровского края обсудили порядок вычисления платы за содержание общедомового имущества, который требует усовершенствования.

После принятия нового закона у управляющих компаний не будет возможности принимать самовольные решения. Это касается ОДН не только по электроэнергии, но и по горячей и холодной воде, а также водоотведению. Поэтому в региональном парламенте обсуждают проект федерального закона, который призван сделать эту систему максимально прозрачной.

«Чтобы не было ссылки, что законодателем не определено, мол, вы нелегитимно решили, как раз этот закон поставит точку и скажет: имеет право, обязан принять протокол собрания собственников», — сообщила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» первый заместитель министра ЖКХ края Елена Костенко.

Однако часть управляющих компаний региона всё-таки приняла во внимание разъяснения профильного федерального министерства. Уже в марте в квитанциях некоторых жильцов отразился перерасчёт за ОДН по электроэнергии — с учётом показаний общедомовых приборов учёта.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что изменения, внесённые в Жилищный кодекс Российской Федерации, позволят исключить риск начисления платы потребителям за весь объём израсходованных в доме коммунальных ресурсов. Кроме того, эти меры должны будут мотивировать управляющие организации к борьбе с воровством ресурсов, так как все расходы на ОДН, превышающие установленный норматив, теперь будут оплачивать сами операторы.