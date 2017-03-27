В Хабаровске день митингов и шествий обошёлся без драк

|
|
Участники мероприятий не столкнулись с открытыми провокациями в адрес друг друга
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В дальневосточной столице в один день прошли сразу три общественных мероприятия: антикоррупционный митинг, шествие Национального освободительного движения и митинг регионального отделения «Молодой гвардии» патриотической направленности. Организаторы всех трёх акций сообщили, что проведение таких разносторонних выступлений хоть и не обошлось без локальных конфликтов, но до рукопашной не довело.
«Мы начали свою акцию со входа на стадион «Динамо», затем поднялись на Муравьёва-Амурского и прошли до Комсомольской площади, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель местного отделения Национального освободительного движения Армен Хачатрян. — В шествии участвовали 15 человек, причём это чисто мужская часть. Мы изначально планировали около 30, но незадолго до шествия узнали, что в этот день по всей стране для НОДа объявлен день тишины — в связи с тем, что в этот же день запланированы антикоррупционные митинги, и, чтобы не было провокаций с их стороны, решили вот так. Мы всё же решили провести мероприятие, но обезопасить женщин и не приглашать их к участию».
Организатор шествия отметил, что его участники встретились со сторонниками оппозиции на перекрёстке улиц Муравьёва-Амурского и Запарина. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по данным организаторов — активистов штаба Алексея Навального в краевом центре, — в антикоррупционном митинге приняли участие более 900 человек. В действительности к сцене около городских прудов пришли более тысячи горожан. Членов НОДа было значительно меньше, и к представителям этого движения подключились участники регионального отделения «Молодой гвардии».
«Мы пригласили их, чтобы они провели для нас видеосъёмку мероприятия. Мы хотели фиксировать шествие на видео на тот случай, если со стороны участников митинга будут провокации. Но, вы знаете, мероприятия провели достойно как с одной, так и с другой стороны. Единственное — был один парень в толпе Навального, который толкался, но это же мелочи, — объяснил Армен Хачатрян. — Почему-то сторонники Навального решили, что нас должны быть сотни человек, хотя мы изначально и не планировали устраивать шествие в таком количестве. Мы ведь ещё достаточно поздно узнали о том, что нам согласовали мероприятие — в пятницу после обеда. А до согласования открыто приглашать людей нельзя. Есть, конечно, определённые возможности, но после того, как мы узнали, что Ворсина оштрафовали, решили не рисковать».
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что организаторы антикоррупционного митинга Алексей Ворсин и Михаил Беседин получили административное наказание — штраф в размере десять тысяч рублей — за то, что за девять дней до события призывали горожан выйти на ещё не согласованное мероприятие, то есть в нарушение федерального закона. Конфликтная ситуация завязалась ещё на стадии согласования митинга в Хабаровске. Тогда активисты штаба Навального и представители Национального освободительного движения подали в мэрию заявки на свои мероприятия в один и тот же день. Позже стало известно, что администрация города не согласовала оппозиционерам ни одну из заявленных площадок, включая и «Памятник Партизанам», предложенный самими чиновниками, поскольку на этой площадке уже запланировано другое мероприятие — митинг членов регионального отделения «Молодой гвардии».
«Мы подали заявку на митинг до 20 числа (марта — прим. ред.), через несколько дней получили добро от администрации. Человек 40 было. Это был митинг патриотической направленности: мы призывали не допустить гражданской войны. Красные сражались против белых, русские убивали русских. Сейчас в стране такая, сложная обстановка, и мы призывали людей, чтобы они не заблуждались, чтобы формировали собственное мнение», — поделился руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Евгений Солоненко.
Агентство также подробно освещало события антикоррупционного митинга. После того как полиция задержала выступающих на мероприятии Илью Ермолаева и Михаила Беседина, а заодно и нескольких участников митинга с плакатами, большинство хабаровчан в завершение акции прошли в колонне по направлению к Комсомольской площади и обратно. А некоторые участники митинга направились к городскому отделу полиции № 6, куда стражи правопорядка отвезли всех задержанных на прудах. Ворсина, который также был организатором мероприятия, задержали по пути на городские пруды, где назначили место сбора горожан.
Интересно, а почему участники антикоррупционного митинга в заметке обозначены как "сторонники оппозиции"?
Потому , что митинг был организован по поводу борьбы с коррупцией , ну а во власти находятся оные . Вот и выходит , что участники митинга в оппозиции власти.
Вынуждают несогласных уходить "в подполье" и действовать методами " Народной Воли" , было такое ещё при настоящем царе . А ЦАРЬ-ТО НЕ НАСТОЯЩИЙ !
Кровосос
Потому что митинг организовал Навальный
Ты о чём ? Где Навальный и где Хабаровск . Очнись . Просто народ выходит из спячки , весна .
Национально-освободительное движение)). Название-то какое претенциозное)). "Цель Национально-Освободительного движения – восстановление суверенитета, потерянного в 1991 году!" А разве Российская Федерация не является суверенным федеративным государством? Странно. Согласно статье 1 основного закона "Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Парни не читали Конституцию? Или Владимир Владимирович в данный момент является номинальным правителем чьей-то колонии?) (как по мне так в принципе так оно и есть Москва метрополия, все остальные территории являются колониями Москвы). Сколько же дураков в нашей необъятной стране даже трудно себе представить). И все они, представьте себе, приносят какую-то пользу власти)). Мда. . .
PS: Пардон - согласно статье 4 Конституции "Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Суверенитет страны выражается в совокупности ее суверенных прав)имеющих целью закладку всех необходимых и достаточных признаков самостоятельного, независимого государства, осуществляющего на своей территории верховную власть. " Чью же волю выполняет по мнению ребят из НОДа верховная власть РФ в лице ее президента?)). Кто же на самом деле является сувереном в России если целью НОДа является "восстановление суверенитета, потерянного в 1991 году"?
Разогнать и пересажать всех этих из НОДа , а Навального оставить в покое . Эти из НоДа , так выходит , покусились на конституционный строй , негодяи . Хотя кто их создал ? А вот кто , Вова и создал . Вырблядки Вовины и Димины .