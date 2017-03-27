Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Хабаровске день митингов и шествий обошёлся без драк: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня понедельник, 27 марта 2017 года, 18:30
Полицейские пытаются сохранить последних собак в посёлке Кутузовка
Полицейские пытаются сохранить последних собак в посёлке Кутузовка
Хабаровчанка услышала четырёхкратное "Ты супер!" в федеральном эфире
Хабаровчанка услышала четырёхкратное "Ты супер!" в федеральном эфире
Чемпионы России по бенди намерены остаться в Хабаровске
Чемпионы России по бенди намерены остаться в Хабаровске
В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям
В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям
Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
Регионы:


Популярное
вчера, 18:59
Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции
сегодня, 11:07
Силовики оцепили здание банка "Приморье" во Владивостоке
вчера, 22:15
В Хабаровске УМВД "обнулило" число людей на митинге против коррупции
сегодня, 12:49
Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
вчера, 18:47
Смертельное ДТП в Приморье попало на камеру видеонаблюдения
вчера, 21:00
Радимов сравнил футбольное поле во Владивостоке с не поднятой целиной
сегодня, 14:36
Человек из команды Пушкарёва стал заместителем Миклушевского
сегодня, 13:04
В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям
сегодня, 07:43
15 улиц Владивостока оставят без света
сегодня, 08:44
Лазовский перевал в Приморье засыпало снегом

Обсуждаемое
вчера, 18:59
45

Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции
вчера, 22:15
14

В Хабаровске УМВД "обнулило" число людей на митинге против коррупции
сегодня, 10:40
9

В Хабаровске день митингов и шествий обошёлся без драк
вчера, 18:47
6

Смертельное ДТП в Приморье попало на камеру видеонаблюдения
вчера, 21:00
4

Радимов сравнил футбольное поле во Владивостоке с не поднятой целиной
сегодня, 12:49
4

Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
вчера, 22:11
3

Победитель фестиваля в Приморье: киберспорт – это не болезнь, а хобби
вчера, 18:54
2

В Хабаровске "СКА-Нефтяник" одержал победу в чемпионате России
сегодня, 14:36
2

Человек из команды Пушкарёва стал заместителем Миклушевского
сегодня, 09:00
1

Хоккеисты "СКА-Нефтяника" расцеловали кубок чемпионов
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 395



Система Orphus

В Хабаровске день митингов и шествий обошёлся без драк

В Хабаровске день митингов и шествий обошёлся без драк
Участники мероприятий не столкнулись с открытыми провокациями в адрес друг друга
сегодня, 10:40
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице в один день прошли сразу три общественных мероприятия: антикоррупционный митинг, шествие Национального освободительного движения и митинг регионального отделения «Молодой гвардии» патриотической направленности. Организаторы всех трёх акций сообщили, что проведение таких разносторонних выступлений хоть и не обошлось без локальных конфликтов, но до рукопашной не довело.

«Мы начали свою акцию со входа на стадион «Динамо», затем поднялись на Муравьёва-Амурского и прошли до Комсомольской площади, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель местного отделения Национального освободительного движения Армен Хачатрян. — В шествии участвовали 15 человек, причём это чисто мужская часть. Мы изначально планировали около 30, но незадолго до шествия узнали, что в этот день по всей стране для НОДа объявлен день тишины — в связи с тем, что в этот же день запланированы антикоррупционные митинги, и, чтобы не было провокаций с их стороны, решили вот так. Мы всё же решили провести мероприятие, но обезопасить женщин и не приглашать их к участию».

Организатор шествия отметил, что его участники встретились со сторонниками оппозиции на перекрёстке улиц Муравьёва-Амурского и Запарина. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по данным организаторов — активистов штаба Алексея Навального в краевом центре, — в антикоррупционном митинге приняли участие более 900 человек. В действительности к сцене около городских прудов пришли более тысячи горожан. Членов НОДа было значительно меньше, и к представителям этого движения подключились участники регионального отделения «Молодой гвардии».

«Мы пригласили их, чтобы они провели для нас видеосъёмку мероприятия. Мы хотели фиксировать шествие на видео на тот случай, если со стороны участников митинга будут провокации. Но, вы знаете, мероприятия провели достойно как с одной, так и с другой стороны. Единственное — был один парень в толпе Навального, который толкался, но это же мелочи, — объяснил Армен Хачатрян. — Почему-то сторонники Навального решили, что нас должны быть сотни человек, хотя мы изначально и не планировали устраивать шествие в таком количестве. Мы ведь ещё достаточно поздно узнали о том, что нам согласовали мероприятие — в пятницу после обеда. А до согласования открыто приглашать людей нельзя. Есть, конечно, определённые возможности, но после того, как мы узнали, что Ворсина оштрафовали, решили не рисковать».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что организаторы антикоррупционного митинга Алексей Ворсин и Михаил Беседин получили административное наказание — штраф в размере десять тысяч рублей — за то, что за девять дней до события призывали горожан выйти на ещё не согласованное мероприятие, то есть в нарушение федерального закона. Конфликтная ситуация завязалась ещё на стадии согласования митинга в Хабаровске. Тогда активисты штаба Навального и представители Национального освободительного движения подали в мэрию заявки на свои мероприятия в один и тот же день. Позже стало известно, что администрация города не согласовала оппозиционерам ни одну из заявленных площадок, включая и «Памятник Партизанам», предложенный самими чиновниками, поскольку на этой площадке уже запланировано другое мероприятие — митинг членов регионального отделения «Молодой гвардии».

«Мы подали заявку на митинг до 20 числа (марта — прим. ред.), через несколько дней получили добро от администрации. Человек 40 было. Это был митинг патриотической направленности: мы призывали не допустить гражданской войны. Красные сражались против белых, русские убивали русских. Сейчас в стране такая, сложная обстановка, и мы призывали людей, чтобы они не заблуждались, чтобы формировали собственное мнение», — поделился руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Евгений Солоненко.

Агентство также подробно освещало события антикоррупционного митинга. После того как полиция задержала выступающих на мероприятии Илью Ермолаева и Михаила Беседина, а заодно и нескольких участников митинга с плакатами, большинство хабаровчан в завершение акции прошли в колонне по направлению к Комсомольской площади и обратно. А некоторые участники митинга направились к городскому отделу полиции № 6, куда стражи правопорядка отвезли всех задержанных на прудах. Ворсина, который также был организатором мероприятия, задержали по пути на городские пруды, где назначили место сбора горожан.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Margo  (сегодня, 13:27 )

    Интересно, а почему участники антикоррупционного митинга в заметке обозначены как "сторонники оппозиции"?

  • 24  (сегодня, 15:11 )

    Потому , что митинг был организован по поводу борьбы с коррупцией , ну а во власти находятся оные . Вот и выходит , что участники митинга в оппозиции власти.

  • 24  (сегодня, 15:15 )

    Вынуждают несогласных уходить "в подполье" и действовать методами " Народной Воли" , было такое ещё при настоящем царе . А ЦАРЬ-ТО НЕ НАСТОЯЩИЙ !

  • 24  (сегодня, 15:15 )

    Кровосос

  • Сергей  (сегодня, 15:49 )

    Потому что митинг организовал Навальный

  • 24  (17 минут назад)

    Ты о чём ? Где Навальный и где Хабаровск . Очнись . Просто народ выходит из спячки , весна .

  • JD  (сегодня, 16:39 )

    Национально-освободительное движение)). Название-то какое претенциозное)). "Цель Национально-Освободительного движения – восстановление суверенитета, потерянного в 1991 году!" А разве Российская Федерация не является суверенным федеративным государством? Странно. Согласно статье 1 основного закона "Рос­сийская Федерация - Россия есть демократическое феде­ративное правовое государство с республиканской фор­мой правления. Парни не читали Конституцию? Или Владимир Владимирович в данный момент является номинальным правителем чьей-то колонии?) (как по мне так в принципе так оно и есть Москва метрополия, все остальные территории являются колониями Москвы). Сколько же дураков в нашей необъятной стране даже трудно себе представить). И все они, представьте себе, приносят какую-то пользу власти)). Мда. . .

  • JD  (сегодня, 16:43 )

    PS: Пардон - согласно статье 4 Конституции "Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Суверенитет страны выражается в совокупности ее суверенных прав)имеющих целью закладку всех необходимых и достаточных признаков самостоятельного, независимого государства, осуществляющего на своей территории верховную власть. " Чью же волю выполняет по мнению ребят из НОДа верховная власть РФ в лице ее президента?)). Кто же на самом деле является сувереном в России если целью НОДа является "восстановление суверенитета, потерянного в 1991 году"?

  • 24  (11 минут назад)

    Разогнать и пересажать всех этих из НОДа , а Навального оставить в покое . Эти из НоДа , так выходит , покусились на конституционный строй , негодяи . Хотя кто их создал ? А вот кто , Вова и создал . Вырблядки Вовины и Димины .



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru