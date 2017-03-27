Главный тренер "СКА-Хабаровска": победа над "Тюменью" — долгожданная

Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев после победного матча с «Тюменью» похвалил своих подопечных, которые проявили в этой встрече себя достойно, несмотря на ряд сложностей, которые «армейцы» испытывали перед игрой.

«Самое главное, что нам удалось добиться результата, а взаимопонимание в дальнейшем будет только улучшаться. Мы понимали, что нас ждёт достаточно сложный матч. Очень важно было не дать сопернику развернуться, так как «Тюмень» — играющая команда, которая знает, как действовать, и имеет в составе достаточно опытных сыгранных футболистов. Задача была не дать им сыграть и навязать свои действия. В целом, это у нас получилось, и я поздравляю всех со столь нужной победой. Долгожданная и очень нужная победа», — рассказал Андрей Гордеев.

Наставник «армейцев» признался, что готовил своих подопечных к действиям игрока «Тюмени» Хасана Мамтова, который вырвался в лидеры гонки бомбардиров ФНЛ.

«Мы очень тщательно разбирали с защитниками манеру его игры и взаимодействие ряда других футболистов. Когда нам удавалось лишить соперника сыгранности, матч по-другому смотрелся», — отметил он.

Наставник «Тюмени» Александр Ивченко заявил, что его команда проиграла из-за слишком медленной игры, особенно в первом тайме. Также повлияло не совсем оптимальное физическое состояние футболистов.

«Во втором тайме нам удалось взвинтить темп игры за счёт вышедших на замену игроков. Это позволило захватить инициативу и создать несколько моментов, но этого оказалось недостаточно, чтобы забить гол. К сожалению, спасти матч не удалось», — резюмировал тренер.

РИА «Восток-Медиа» писало, что «СКА-Хабаровск» на своём поле с минимальным счётом обыграл «Тюмень». Эта победа помогла «армейцам» сохранить за собой третью строчку в турнирной таблице ФНЛ.