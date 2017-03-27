Михаил Юрьев: рад, что "СКА-Нефтяник" справился с нервозностью

Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев после финального матча чемпионата России поблагодарил болельщиков за колоссальную поддержку и заявил, что посвящает победу всем, кто поддерживал «армейцев» в разных городах страны и мира.

«Финалы не бывают простыми, не бывают без нервов. То, что игра долгое время была равная, понятно — обе команды хотели победить. Важно в таких встречах забивать первыми, нам это удалось. Потом «Байкал» вынужден был раскрыться, из-за чего было проще играть. Я очень рад за ребят, потому что кто-то играл в финалах чемпионатов России, больше половины команды вышли на такой матч впервые, поэтому была нервозность. Рад, что они с ней справились», — рассказал Михаил Юрьев.

Наставник «армейцев» признался, что очень рад победе, но не может показать все эмоции, поскольку очень устал за последние дни — сказалось напряжение заключительных игр.

И. о. главного тренера «Байкал-Энергии» Владимир Янко поздравил «СКА-Нефтяник» с заслуженной победой и отметил, что хабаровская команда провела сезон блестяще, равных ей в этом сезоне не было

«Это финал, было много ошибок, несвойственных многим хоккеистам. Игра получилась такой, какой получилась, сильно нас не ругайте. Но мне кажется, что матч вышел интересным», — отметил Владимир Янко.

Он также заявил, что на тренерском мостике работать больше не намерен. Специалист планирует вернуться к административной работе в иркутском клубе.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что решающий поединок за обладание главным национальным трофеем завершился со счётом 6:2 в пользу «СКА-Нефтяника». Серебряными призёрами стали игроки «Байкал-Энергии». После церемонии награждения «армейцы» расцеловали кубок и не скрывали эмоций перед болельщиками и соперниками.