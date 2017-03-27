Первый случай паводка отметили в Хабаровском крае

В посёлке Берёзовый Солнечного района в результате разлива небольшой реки оказались подтоплены подвалы 11 домов, несколько огородов и два участка проезжей части. Паводок случился из-за промерзания реки до самого дна — грунтовые воды вышли в жилой сектор.

Очистку водных объектов от льда гидрологи прогнозировали на конец марта — раньше обычных сроков. На совещании с участием глав муниципальных районов заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук поручил специалистам обратить особое внимание на состояние дамб и ливневой канализации. В течение недели необходимо проверить участки, где сохраняется опасность заторов и разливы талых вод. Об этом сообщает телеканал «Вести-Хабаровск».

«Как всегда, трубы все забиты льдом с осени. Воде деваться будет некуда. Поэтому попрошу все дорожные службы — это касается дорог федерального и краевого значения, муниципальные дороги — значит все муниципальные службы, — паровиками или вручную выдалбливайте. Как минимум на 50 процентов трубы должны быть чистыми», — озвучил Литвинчук.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что не стоит надеяться на раннюю весну и тёплую погоду — в Хабаровском крае риску затопления подвержены территории 157 населённых пунктов края с населением около 80 тысяч человек. Также паводки могут нанести урон хозяйственным объектам и сельхозугодиям на площади свыше 40 тысяч гектаров. Ледовые заторы ожидают на участках реки Хор вблизи посёлка Среднехорский и села Гвасюги района имени Лазо, на реке Тумнин у посёлка Тумнин Ванинского района, в нижнем течении Амура, а также на реке Уда в окрестностях сёл Удское и Алгазея Тугуро-Чумиканского района.

По данным пресс-службы регионального правительства, для борьбы с паводками в регионе сформирована группировка территориальной подсистемы РСЧС (системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — прим. ред.). В её составе 444 формирования общей численностью свыше 5,8 тысячи человек, в том числе пять поисково-спасательных отрядов. В распоряжении группировки 1282 единицы техники. В критический момент эти силы смогут оказать жителям необходимую помощь.