Хоккеисты "СКА-Нефтяника" расцеловали кубок чемпионов

Игроки хабаровской команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник», ставшие чемпионами России, после окончания встречи с «Байкал-Энергий» получили свой трофей. Как писало РИА «Восток-Медиа», решающий поединок за обладание главным национальным трофеем завершился в пользу дальневосточников — 6:2.

















«Армейцы» не сдерживали эмоций и с финальным свистком бросились на лёд. Одни подхватили на руки своих детей и вместе с ними «нарезали» круги по льду, другие утирали слёзы радости. После того как страсти от победы немного улеглись, хоккеистов пригласили к центральной трибуне, где первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий Шихалёв вручил команде кубок чемпионов.

















«Семьдесят лет мы шли к этой цели. Спасибо большое, ребята, за хорошую, красивую игру. Спасибо большое лучшим болельщикам России — хабаровским болельщикам», — обратился он.













Присутствующий на финальном поединке главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус назвал победу «СКА-Нефтяника» заслуженной и пожелал успехов в дальнейшем. После церемонии награждения «армейцы» сделали круг почёта по льду арены «Ерофей», передавая кубок из рук в руки. Хоккеисты останавливались перед трибунами и высоко поднимали его над головой, чтобы зрителям было лучше видно. Почти каждый «армеец» расцеловал драгоценный трофей.

















«Завтра или послезавтра мы проснёмся и поймём, что сделали для Хабаровска, для края, для болельщиков, для своих семей и, в первую очередь, для самих себя. Мы доказали себе, что мы что-то можем в этом виде спорта. Была вера в победу. Если бы её не было, то мы бы не играли ни в финале, ни в полуфинале», — признался после церемонии награждения капитан команды Алексей Чижов, отметив, что то, как болели поклонники «армейцев» на протяжении сезона, — это что-то невероятное.













На пути к чемпионству «СКА-Нефтяник» являлся абсолютным лидером турнирной таблицы. «Армейцы» сыграли 20 игр в первом этапе кругового турнира, проиграв лишь одну встречу и ещё в одной разойдясь ничьей. Во втором этапе подопечные Михаила Юрьева выиграли восемь из восьми матчей. За этим последовал плей-офф. В «финал четырёх» вышли «кабаны» и их вчерашние противники, а также «Водник» и «Енисей». Чемпионы России прошлого года в жёсткой борьбе проиграли «СКА-Нефтянику» и были вынуждены бороться за бронзу с архангелогородцами, которые, в свою очередь, не дошли до финальной схватки, потерпев поражение от «Байкал-Энергии». В итоге третье место досталось хоккеистам из Красноярска.

















РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» подробно следило за триумфальным шествием «СКА-Нефтяника» и оперативно делилось с читателями фоторепортажами со всех домашних и нескольких выездных игр. Редакция поздравляет команду с заслуженным титулом чемпионов России и ждёт встречи в новом сезоне.

Больше фотографий смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».