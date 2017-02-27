В Хабаровске подростки устраивали опасные игрища на железной дороге

На окраине Хабаровска двое подростков своеобразно развлекались на железнодорожных путях, чем привлекли внимание машинистов. Пятнадцатилетний юноша и его четырнадцатилетний товарищ решили сыграть в незатейливую игру: лечь на рельсы и притвориться мертвыми. О телах детей на путях в районе станции «Стройка» диспетчеру сообщил машинист состава, проезжавшего по соседней колее. Следом информация поступила в дежурную часть дальневосточного управления МВД России на транспорте. Прибывшие полицейские застали юношей за опасным занятием и задержали обоих.

Как выяснили стражи правопорядка, оба мальчика из благополучных семей, проживают недалеко от того места, где их застали с поличным. Родители, узнав о случившемся, были шокированы и крайне недовольны поведением своих сыновей.

«В ходе проведённой с подростками и их родителями беседы стражами правопорядка установлено, что ребята не посещают дополнительные занятия, секции, кружки и спортивные залы. За нарушения правил поведения на железнодорожном транспорте, а также действия, угрожающие безопасности движения, предусмотрено административное наказание. Однако возраста привлечения к данному виду ответственности ребята не достигли, в связи с чем отвечать за их действия предстоит родителям. В свою очередь, инспекторы по делам несовершеннолетних пообещали подросткам подобрать для них интересные секции», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО Ольга Мироненко.

Правоохранители отмечают, что в их практике довольно много примеров, когда подростки играют на железнодорожных путях на перегоне между станциями «Стройка» и «Рубероидный завод». Они катаются верхом на цистернах, пытаются сфотографироваться в опасной близости от идущего состава, придумывают иные занятия, не зная, чем себя занять в свободное от учёбы время. Нередко такие игры заканчиваются трагедиями.