В Хабаровске очистку крыш домов от снега и сосулек контролирует мэрия

Мэр дальневосточной столицы Александр Соколов поручил усилить работу по очистке крыш домов от снега и сосулек. Эту тему обсудили на аппаратном совещании руководителей структурных подразделений. По информации управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации, на сегодняшний день очистили уже около 840 крыш. К работам привлекли 17 единиц специализированной техники — автокраны и автовышки — и больше 100 человек, в том числе промышленных альпинистов.

«Нужно ускорить расчистку крыш от снега и наледи. Уже всё тает, сосульки везде. Подчёркиваю, что работы должны вестись с соблюдением всех правил техники безопасности. Проработайте эти вопросы с управляющими организациями», — поручил Александр Соколов.

По правилам, если жители видят, что на кровле образовались сосульки, которые угрожают здоровью прохожих, нужно обращаться в управляющую организацию. Специалисты должны огородить опасное место, а также призвать водителей не парковать автомобили поблизости от возможного места схода снега и льда. Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы должны проходить в дневное время.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что в городе на этой неделе ожидается заметное потепление. В начале весны в краевом центре будет до нуля градусов по Цельсию. Однако всплески тепла будут кратковременными и непродолжительными, и после этого в край придёт похолодание.

Также агентство писало, что в дальневосточной столице начали убирать наледь и снег с крыш зданий раньше срока, но не везде работы проводятся по правилам. Так, кровлю одной из пятиэтажек дальневосточной столицы специалисты приводили в порядок без спецснаряжения. Придомовую территорию они оградили от прохожих только с одной стороны. А жителям одного из домов в квартале ДОС (Большой Аэродром) и вовсе «запретили» ходить где-либо, кроме как под сосульками. Коммунальщики двусмысленно отметили ограничительной лентой ту зону, в которой нельзя находиться. За соблюдением необходимых правил при уборке снега и льда наблюдает краевой Следком.