Пенсионерам Хабаровского края увеличат страховые выплаты с 1 февраля

В Хабаровском крае неработающие пенсионеры с 1 февраля начнут получать увеличенные социальные выплаты. Их проиндексировали на 5,4 %, исходя из роста потребительских цен в прошлом году. При этом без изменений оставили величину прожиточного минимума пожилых граждан — почти 11 тысяч рублей.

По информации «Вести-Хабаровск», страховая пенсия по старости вырастет на 820 рублей и в среднем составит чуть больше 16 тысяч, по инвалидности и потере кормильца — почти на 500 рублей, её сумма достигнет девяти с лишним тысяч. Фиксированная выплата будет выдаваться в размере 4 805 рублей в месяц. Также 87 федеральным льготникам Хабаровского края увеличат размер пособия — адресаты получат от 505 рублей до пяти тысяч и больше.

«Если в результате индексации неработающие пенсионеры всё-таки не превысят вот этот установленный прожиточный минимум, им будет органами социальной защиты осуществляться региональная социальная доплата. Она тоже у всех разная, но до уровня 10 895 рублей», — объяснила управляющий отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина Звержеева.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в крае завершается срок выплат «путинской» пенсии. В регионе по пять тысяч рублей получат 185 тысяч человек. Выплата производится гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Чтобы получить деньги, дополнительно обращаться в отделение Пенсионного фонда России или подавать заявление не требуется. Эту информацию решили в своих преступных целях использовать аферисты. Мошенники звонят доверчивым людям и говорят, что деньги будут перечислять на банковскую карту, но им нужно знать реквизиты.