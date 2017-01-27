Новый фонтан в Хабаровске откроют в сентябре

В краевой столице продолжается реконструкция фонтана, установленного на набережной Амура возле чаши стадиона имени Ленина. Его сделают открытым для отдыхающих, чтобы летом они могли освежиться.

«Это будет большой современный фонтан. У него будут внутренние резервуары для воды, играющие струи, которые будут переливаться из одного места в другое. Лето у нас очень жаркое, а в новом фонтане смогут играть и плескаться детишки», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.

Новый фонтан будет больше предыдущего в пять раз. Его оснастят подсветкой, чтобы объект вписался в общую канву изменённого облика набережной. В КГУП «Недвижимость» планируют, что все работы по установке фонтана завершатся к сентябрю этого года.

Реконструкция набережной началась в дальневосточной столице в конце лета 2016 года. До зимы строители создали сквер cвятых Петра и Февронии Муромских, вымостили брусчаткой дорожки, озеленили территорию, смонтировали новые элементы подсветки, реконструировали открытый плавательный бассейн. Сейчас рабочие продолжают ремонт: устанавливают аванкамеры и монтируют берегоукрепительные сооружения на участке от Утёса до бассейна.