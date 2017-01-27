Мэрия Хабаровска вернётся к трамвайным проблемам на улице Шеронова

Администрация Хабаровска в этом году вернётся к обсуждению многолетней проблемы с организацией движения в центре города по улице Шеронова. Она сводится к тому, что в пиковое время на подъёмах к улице Муравьёва-Амурского и Ленина часто образуются пробки. Чтобы «ускориться», автовладельцы выезжают на трамвайные пути, тем самым перекрывая дорогу электротранспорту. Если же на этих участках происходило ДТП, то оно приводило к длительному простою вагонов.

В качестве решения проблемы транспортники и общественники не раз предлагали либо оградить трамвайные пути так, чтобы на них нельзя было заехать, либо изменить дорожную разметку, которая сейчас не запрещает заезд автомобилей на рельсы.

«Нужно принять решение, прежде всего — с дорожными службами, о том, что движение с выездом на трамвайный путь нужно временно ограничить на какое-то время. Ну, скажем, с 7:30 до 9:30. А потом, когда движение не такое интенсивное, — пожалуйста, едьте. Так же сделать и вечернее пиковое время, и никто друг другу мешать не будет», — поделился исполнительный директор городского трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко.

По его мнению, вернуться к решению этого вопроса сейчас можно, поскольку транспортная сеть города заметно расширилась, у водителей появилась альтернатива для выбора маршрута.

«Этот вопрос не один год обсуждался, но до введения в эксплуатацию улицы Дикопольцева против каких-либо ограничений на Шеронова серьёзно возражали в первую очередь представители ГИБДД. А сейчас мы такие предложения внесли через управление транспорта, которое тоже этот вопрос поддерживает. Если решение будет, то уже весной там можно нанести разметку», — добавил Николай Илюценко.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в качестве предложений, призванных решить транспортную проблему на улице Шеронова, звучали и более радикальные. Так, рельсы на участке трамвайных путей, пролегающем между улицами Муравьёва-Амурского и Ленина, транспортники планировали поднять над проезжей частью. Если идея получит жизнь, эстакада сможет значительно разгрузить Уссурийский бульвар — электрический транспорт больше не будет мешать машинам.