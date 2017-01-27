Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Мэрия Хабаровска вернётся к трамвайным проблемам на улице Шеронова: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня воскресенье, 29 января 2017 года, 18:06
Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом
Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом
На Дальнем Востоке продали единственный металлургический завод
На Дальнем Востоке продали единственный металлургический завод
Дед Мороз из Великого Устюга открыл в Приморье официальную резиденцию
Дед Мороз из Великого Устюга открыл в Приморье официальную резиденцию
В Приморье построят новый мост вместо жертвы "Лайонрока"
В Приморье построят новый мост вместо жертвы "Лайонрока"
Минвостокразвития: бесплатный гектар заинтересовал миллионы россиян
Минвостокразвития: бесплатный гектар заинтересовал миллионы россиян
Регионы:


Популярное
вчера, 19:45
В центре Владивостока загорелся двухэтажный барак
сегодня, 13:48
На дороги Приморья не вышло больше десятка междугородних автобусов
вчера, 19:21
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
сегодня, 02:50
"Адмирал" в последней домашней игре сезона обыграл ХК "Слован"
сегодня, 12:18
Дед Мороз из Великого Устюга открыл в Приморье официальную резиденцию
вчера, 18:35
Магаданцы стали победителями всероссийского конкурса "Семья года"
вчера, 20:30
На Сахалине начались тренировки паралимпийской сборной России
сегодня, 10:40
Минвостокразвития: бесплатный гектар заинтересовал миллионы россиян
сегодня, 11:28
В Приморье построят новый мост вместо жертвы "Лайонрока"
час назад
Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом

Обсуждаемое
сегодня, 10:40
4

Минвостокразвития: бесплатный гектар заинтересовал миллионы россиян
вчера, 19:45
2

В центре Владивостока загорелся двухэтажный барак
сегодня, 12:18
2

Дед Мороз из Великого Устюга открыл в Приморье официальную резиденцию
сегодня, 14:35
2

Пассажирский поезд Москва — Тында чуть не сошёл с рельсов
вчера, 18:35
Магаданцы стали победителями всероссийского конкурса "Семья года"
вчера, 20:30
На Сахалине начались тренировки паралимпийской сборной России
вчера, 19:21
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
сегодня, 02:50
"Адмирал" в последней домашней игре сезона обыграл ХК "Слован"
сегодня, 11:28
В Приморье построят новый мост вместо жертвы "Лайонрока"
сегодня, 12:04
Амурский алкоголик обокрал свою падчерицу
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню вчера, 19:21
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением 27.01.2017
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 786



Система Orphus

Мэрия Хабаровска вернётся к трамвайным проблемам на улице Шеронова

Мэрия Хабаровска вернётся к трамвайным проблемам на улице Шеронова
Чтобы машины не мешали электротранспорту, там хотят ограничить движение по рельсам
27 января 2017, 15:15
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Администрация Хабаровска в этом году вернётся к обсуждению многолетней проблемы с организацией движения в центре города по улице Шеронова. Она сводится к тому, что в пиковое время на подъёмах к улице Муравьёва-Амурского и Ленина часто образуются пробки. Чтобы «ускориться», автовладельцы выезжают на трамвайные пути, тем самым перекрывая дорогу электротранспорту. Если же на этих участках происходило ДТП, то оно приводило к длительному простою вагонов.

В качестве решения проблемы транспортники и общественники не раз предлагали либо оградить трамвайные пути так, чтобы на них нельзя было заехать, либо изменить дорожную разметку, которая сейчас не запрещает заезд автомобилей на рельсы.

«Нужно принять решение, прежде всего — с дорожными службами, о том, что движение с выездом на трамвайный путь нужно временно ограничить на какое-то время. Ну, скажем, с 7:30 до 9:30. А потом, когда движение не такое интенсивное, — пожалуйста, едьте. Так же сделать и вечернее пиковое время, и никто друг другу мешать не будет», — поделился исполнительный директор городского трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко.

По его мнению, вернуться к решению этого вопроса сейчас можно, поскольку транспортная сеть города заметно расширилась, у водителей появилась альтернатива для выбора маршрута.

«Этот вопрос не один год обсуждался, но до введения в эксплуатацию улицы Дикопольцева против каких-либо ограничений на Шеронова серьёзно возражали в первую очередь представители ГИБДД. А сейчас мы такие предложения внесли через управление транспорта, которое тоже этот вопрос поддерживает. Если решение будет, то уже весной там можно нанести разметку», — добавил Николай Илюценко.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в качестве предложений, призванных решить транспортную проблему на улице Шеронова, звучали и более радикальные. Так, рельсы на участке трамвайных путей, пролегающем между улицами Муравьёва-Амурского и Ленина, транспортники планировали поднять над проезжей частью. Если идея получит жизнь, эстакада сможет значительно разгрузить Уссурийский бульвар — электрический транспорт больше не будет мешать машинам.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • санек  (15:21, 27.01.2017)

    Сначала с парковками вдоль дороги разберитесь, а то один раскорячится, перекроет целый поток и тянется вереница в один ряд!

  • 999  (15:45, 27.01.2017)

    Точно! Парковка это нечто! А эстакада для какого транспорта? Для машин? Фары и газы в окна. . . Для трамваев? остановка где будет?

  • General  (сегодня, 15:05 )

    Таки и остался один вопрос не разрешенным. ". . . поделился" с нами "Николай Илющенко", а вот уже "добавил. . . Николай Илюценко". С кем же беседа проводилась? Или это уже были два человека.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru