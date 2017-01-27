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Школьникам Хабаровского края предложат нарисовать бесплатный гектар: РИА "Восток-Медиа"
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Школьникам Хабаровского края предложат нарисовать бесплатный гектар

Школьникам Хабаровского края предложат нарисовать бесплатный гектар
Способами продвижения проекта по раздаче земли станут конкурсы рисунков, сочинений и селфи
27 января 2017, 14:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Губернатор региона Вячеслав Шпорт заинтересовался альтернативными способами популяризации проекта «Дальневосточный гектар», которые внедряют власти Хабаровского муниципального района. Информацию о возможности получить бесплатные участки земли там распространяют через молодёжь.

О комплексе мероприятий под общим названием «ДВ-гектар — моя перспектива» на расширенном заседании краевого правительства рассказал глава района Денис Удод. По его словам, сама идея принадлежит местной молодёжной палате.

«Информация распространяется через Интернет, через соцсети — в том числе и пошаговая инструкция для тех, кто хочет получить участок земли. Сделан видеоролик «Семейный гектар», который также размещаем в соцсетях», — сказал руководитель района.

Денис Удод перечислил и другие, «чисто молодёжные» способы популяризации федерального проекта. Среди них — селфи-конкурс под названием «Беру гектар ХМР» (аббревиатура обозначает Хабаровский муниципальный район — прим. ред.). Власти также привлекают к агитации школьников, среди которых проводят конкурсы рисунков и сочинений. По мнению главы района, при подготовке рисунка дети обращаются за помощью к родителям, которые таким образом также узнают о возможности получить свой гектар и «втягиваются в эту работу».

«Нам надо этот опыт посмотреть — есть положительные результаты. И распространить на другие районы. Вещь интересная, которая, как мне кажется, должна иметь хороший успех», — прокомментировал доклад руководителя района Вячеслав Шпорт.

Агентство ранее сообщало и о других «креативных» способах привлечь внимание жителей региона к программе бесплатной раздачи земли. Так, в Хабаровском крае выпустили специальную коллекцию календарей с картинами местных живописцев, которые призывают жителей региона взять свой «дальневосточный гектар». Серия полиграфических продуктов включает восемь работ четырёх хабаровских живописцев: Алексея Черкасова, Леонида Савченко, Ильи Керницкого и Александра Красного.

В ноябре минувшего года в регионе прошёл конкурс на лучший слоган для «дальневосточного гектара». Победитель получил за свой вариант полуторакилограммовый торт из мороженого. В некотором роде, первым участником конкурса стал губернатор региона, который в начале октября уже сгенерировал слоган для программы «дальневосточный гектар». Как ранее сообщало агентство, на встрече с главами городских и сельских поселений, а также председателями представительных органов муниципальных образований Вячеслав Шпорт сказал, что реклама должна быть везде. В качестве привлекательных вариантов он предложил: «Хочешь посмотреть Шантар — получи бесплатный гектар».

 
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Комментарии
  • Сова  (20:45, 27.01.2017)

    "Хочешь посмотреть Шантар - получи бесплатный гектар". Умнее это слогана ничего не могли придумать? Посмотреть Шантары - по карману лишь только богатеньким. Выдумывют здесь всякую фигню.



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