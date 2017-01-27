Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

В регионе в течение нескольких лет шла подготовка к внедрению одного из наиболее сложных и многозадачных федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС — прим. ред.). Он подразумевает работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Хабаровский край может похвастаться в этом направлении рядом успехов, которые отметили на федеральном уровне.

В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» об особенностях и «подводных камнях» работы с новым стандартом образования рассказала глава краевого Минобрнауки Алла Кузнецова.

— Алла Геннадьевна, что представляет собой ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ — прим. ред.), и как он работает в направлении инклюзивного образования?

— Федеральный стандарт образования для детей с ОВЗ включает в себя несколько видов «подстандартов»: по группе депривации, по степени поражения заболеванием и по видам организации обучения. Стандартом определены более 10 категорий ребят с ограниченными возможностями здоровья. Большинство из них могут обучаться инклюзивно.

Стандарт образования внедряется с первого класса. То есть, с 1 сентября 2016 года любой первоклассник, будь он слабовидящий или слабослышащий, имеет право посещать обычную школу. И школа должна для этого создать условия. Если ребенок к тому же глухой, слепой или с ДЦП, образовательное учреждение должно создать «Доступную среду». А если он имеет интеллектуальные нарушения — нужна программа, в которой основной упор делается на развитие жизненных компетенций и, возможно, тьютор (наставник — прим. ред.). Таким образом, в соответствии со стандартом, для каждого ребенка с ОВЗ есть свои особенности инклюзии.

Поэтому сегодня нет необходимости говорить о физической доступности сразу во всех школах. Во-первых, «Доступная среда» — это отдельная федеральная программа со своей «дорожной картой». Там по каждому году планируется результат, которого мы должны достичь, в процентах. Сейчас наш показатель составляет 30 %, и мы даже немного опережаем график.

А во-вторых, условия физической доступности нужны прежде всего в тех учреждениях, где обучаются такие ребята. Особенные критерии указываются в ИПРА — индивидуальной программе реабилитации/абилитации ребёнка-инвалида. Её выполнение — на особом контроле. И, работая с дошкольниками по месту жительства, мы предполагаем заранее, в какую школу они будут поступать в перспективе.

— Каким образом распределяется финансирование на оборудование школ в соответствии с таким стандартом?

— В первую очередь, вопросом финансирования занимаются муниципалитеты. Мы, как я уже говорила, учитываем всех детей с ограниченными возможностями здоровья. Муниципалитет, в соответствии с тем, в каком учреждении предполагается обучение того или иного ребёнка, составляет заявки: в какую именно школу и какое оборудование необходимо в связи с тем, что там появятся такие дети. По этим заявкам мы и определяем, сколько и кому нужно средств для оборудования «Доступной среды». Понятно, что у Минобрнауки бюджет тоже не бесконечный, поэтому мы можем направить каждому муниципалитету только определённую сумму. Например, мы примерно знаем, сколько стоит подъёмник, входная группа, и так далее. Распределяем финансы в соответствии с содержанием заявок.

— Могут ли родители подключиться к финансированию той или иной школы, если туда поступают и в дальнейшем учатся их дети?

— Что касается «Доступной среды» — это целиком наша финансовая ответственность, так как это государственная программа. Деньги по ней приходят из федерального бюджета, а мы распределяем это финансирование. Тем не менее, у нас не запрещены добровольные взносы, если это спонсирование оформляется в соответствии с законом. Родители детей-инвалидов имеют все полагающиеся им льготы и преференции, но заставлять их участвовать в спонсорстве никто не может. С другой стороны, у нас много инициативных родителей, которые сами участвуют в жизни класса.

— Каким образом осуществляется контакт тьютора с «особенным» ребёнком и его родителями?

— Тьютор работает с ребёнком в школе. У него нет обязанности возить детей из дома в учебное заведение и обратно, этим должны заниматься родители. Они и принимают решение о том, будет ли ребёнок обучаться инклюзивно или в специализированном учреждении. Есть перечень заболеваний, при которых детям рекомендуется организация обучения на дому. В Хабаровском крае сейчас дистанционно обучаются на дому 104 ребёнка-инвалида — министерство образования и науки поставляет им в рамках краевой программы необходимое оборудование. Это компьютер и комплектующие в соответствии с потребностями школьника: для слепых и слабовидящих детей это специальные лупы и другие устройства, для глухих и слабослышащих — аудиотехника.

Если ребёнок обучается в классе — тьютор помогает ему осваивать свою программу вместе с другими детьми. Как правило, такой наставник закреплён не за одним ребёнком: по нормативам федерального стандарта, тьютор одновременно может вести от 3 до 5 детей, в зависимости от сложности диагноза, и он с ними работает. Всё это утверждено в рамках стандарта. Сегодня министерством образования Хабаровского края утверждены новые нормативы финансирования детей, обучающихся в инклюзии, для введения тьюторов, психологов, логопедов и дефектологов.

— Как решаются проблемы взаимоотношений между особенными детьми и их здоровыми сверстниками?

— В этом частично заключено само понятие инклюзии: дети с ОВЗ должны влиться в обычный коллектив. Возможные сложности, которые неизбежно возникают в этом процессе, решает школа с помощью психологов, социальных педагогов и классных руководителей. В педагогике сегодня разработаны всевозможные тренинги, техники, методы, направленные на формирование эффективных коммуникаций. Образовательное учреждение имеет для этого все ресурсы. Наличие ребёнка-инвалида в классе — это возможность здоровым детям проявлять чуткость и заботу.

— Алла Генадьевна, какие проблемы в процессе внедрения ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья вы можете отметить, будучи практиком? С какими сложностями сталкивается ваше ведомство и как вы с ними справляетесь?

— Основная проблема в том, что каждый ребёнок с ОВЗ — особенный. В стандарте учтены эти особенности, поэтому по каждому виду нарушений имеются требования как по разработке программы, так и по созданию условий. Создавать такие условия во всех школах сразу не целесообразно и не эффективно. Ведь мы понимаем, что, например, слабовидящих и глухих ребят, которые обучаются в общеобразовательных школах, не так много. В основном это дети с задержкой психического развития и умственной отсталостью.

Поскольку министерство образования и науки начинает внедрять стандарт образования поэтапно, с первого класса, сегодня мы постарались, чтобы для первоклассников было всё необходимое: оборудование, узкие специалисты, а также обычные учителя, которые готовы к работе в рамках инклюзии.

Профессиональный стандарт учителя не внедрён до сих пор — несколько раз этот процесс уже переносили на федеральном уровне. Стандарт профессии включает в себя коррекционную работу, основы работы с мигрантами и так далее, в этом его инновационность. Все учителя, которые взяли в этом году первые классы, повысили квалификацию в соответствии с новыми требованиями. Теперь они будут работать во втором классе, а на их место придёт новый состав педагогов, которым мы тоже должны дать новую подготовку.

Могу отметить также организационные сложности, вечный вопрос финансирования: постоянно нужно что-то выкраивать из того бюджета, который у нас есть. Есть и проблема с кадрами: их надо искать и готовить, а для этого нужно время. Два года назад, когда федеральный стандарт образования для детей с ограниченными возможностями здоровья был ещё в разработке, мы стали одним из пилотных регионов, где начали его внедрять: всего около 20 субъектов страны включили в апробацию. И мы готовились к этому: изначально понимали, кого надо направлять на переподготовку, определяли, где и какие кадры нужны, в каком количестве.

— Какие ещё сложности в работе по новому стандарту вы можете отметить?

— У нас есть серьёзная проблема — раннее выявление и ранняя помощь детям, имеющим нарушения в развитии. В принципе, она есть по всей стране. В министерстве образования недавно разбирали эту ситуацию на примере одного из районов. Там есть 42 ребёнка-дошкольника с ОВЗ и все они ходят в детские сады. Дефект у всех одинаковый — логопедический. Но коррекционная школа, которая работает в этом районе, переполнена школьниками, и она другого профиля — для умственно отсталых детей. То есть, малышей, у которых были интеллектуальные нарушения, своевременно не выявили, и не была организована коррекция их развития. И здесь особая работа нужна с родителями ребят — как посещающих детский сад, так и воспитывающих детей дома.

Не хватает медицинских специалистов для работы территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК — прим. ред.), которые и определяют программу для обучения детей. Одному району нужен психиатр, но его нет — там муниципалитет договорился со специалистом, который работает в военном госпитале. Но у него нет опыта работы с детьми от 0 до 7, он солдат консультирует. И такие нюансы всплывают повсеместно. Чем раньше мы выявим дефект, тем быстрее мы сможем построить всю необходимую систему сопровождения каждого такого ребёнка, подготовим кадры и учреждения. Во всех районах Хабаровского края уже работают ПМПК. Но проблема с узкими специалистами в муниципалитетах остается. В таких случаях мы в территориальные комиссии направляем специалистов центральной ПМПК.

— Покрывает ли край собственную квоту по педагогическим кадрам, или приходится брать специалистов из других регионов?

Мы приглашаем специалистов в Хабаровский край. У нас есть очень хорошие региональные программы. Сюда приезжают педагоги и закрепляются на новом месте работы. Многие едут из Бурятии, есть специалисты из Украины, которые уже работают, и достаточно хорошо. Что касается молодых кадров, у нас в этом направлении зафиксирован хороший показатель закрепляемости — до 80 %. Мы считаем, что понятие «закрепился» — это срок работы на одном месте от года до трёх. Понятно, что ротация кадров в районах большая, так что эта проблема перманентная. Но министерство образования держит её на контроле.

Наша задача — обеспечить каждому ребёнку необходимые условия ранней диагностики, своевременной коррекции и качественного обучения.