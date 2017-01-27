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Жители Амуркабеля в Хабаровске всё ещё надеются вернуть 86-ю маршрутку: РИА "Восток-Медиа"
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Жители Амуркабеля в Хабаровске всё ещё надеются вернуть 86-ю маршрутку

Жители Амуркабеля в Хабаровске всё ещё надеются вернуть 86-ю маршрутку
Пассажиры вновь собрали подписи под обращением в городскую администрацию
27 января 2017, 14:15
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жители микрорайона Амуркабель в краевой столице вновь подняли вопрос о возращении отменённого автобусного маршрута № 86. После многочисленных жалоб и обращений, с пассажирами встретились депутаты фракции ЛДПР. Люди давно жалуются на действия городских властей, поэтому народные избранники решили ещё раз выслушать все доводы хабаровчан.

Жители в один голос твердили, что маршрут № 86 им необходим. После его отмены люди вынуждены преодолевать пешком несколько километров, чтобы добраться до поликлиник и детских садов. Претензий к перевозчику, который раньше работал на этом направлении, у пассажиров нет, сам предприниматель готов вернуться на линию.

«Мы спросили у представителей городской администрации, какие у них есть претензии к перевозчикам, работавшим на этом маршруте, но внятного ответа не получили. Непонятно, зачем закрывать один маршрут, а вместо него открывать новый. Это либо личная неприязнь чиновников к конкретным перевозчикам, либо продвижение угодных себе людей на это направление. Другого вывода я сделать не могу», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель фракции ЛДПР в краевой Законодательной Думе Вячеслав Фургал.

Сегодня в городской Думе провели совещание депутатов с представителями регионального парламента, управления транспорта и перевозчиками — правда, не со всеми, а с представителями крупных компаний.

«Я думаю, что по возвращению маршрута № 86 примут положительное решение, потому что проблема есть и её надо решать. Это понимают и городские депутаты. Мы инициировали встречу, теперь посмотрим, какая реакция будет у городской исполнительной власти. От этого будут зависеть наши дальнейшие действия»,— отметил Фургал.

Положительно настроены и сами пассажиры. На встречу пришли больше ста человек разного возраста, практически все они подписали просьбу о возвращении маршрута № 86. Документ жители Амуркабеля намерены передать в управление транспорта, чтобы их хотя бы так услышали.

«Думаю, что толк от встречи будет, потому что люди надеются на изменение ситуации. Каждый высказал своё мнение, и все говорили о том, что власть, которая принимает такое решение, не слышит людей. Надеемся, что хоть через депутатов удастся достучаться до городских властей и маршрут вернут», — считает хабаровчанин Константин Сотников.

Участники встречи также попросили вернуть 79-й и 72-й автобусы. Народные избранники заверили, что держат ситуацию с этими маршрутами на контроле.

Ранее агентство сообщало, что сразу несколько направлений перестали существовать в краевой столице с 30 декабря. По постановлению городской администрации упразднили автобусы № 60, 72, 79, 86 и 87. После их отмены хабаровчане были вынуждены штурмом брать популярные маршруты. Представители ЛДПР сами проверили пассажирский транспорт и уличили чиновников в обмане — автобусы в часы пик ходят переполненными.

 
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Комментарии
  • 999  (16:20, 27.01.2017)

    Да не все маршруты были лишними.

  • Гражданин  (17:20, 27.01.2017)

    Видимо проект действительно себя не оправдывает раз люди жалуются, я думаю пересмотрят распределение маршрутов

  • Александр  (вчера, 17:35 )

    сколько надо еще сказать о профнепригодности начальника управления чтоб мэр это услышал? он же откровенно над всеми смеется заявляя что ничего не нарушает и все в городе в порядке с транспортом . и на городских депутатов надежды нет. как скажет мэр так они ииделают. сколько осенью перед депутатами в открытом микрофоне распинались жители южного и березовки. . . теперь лдпр взялось разгребать то что не захотела решить ер. посмотрим что получится а то им тоже кто-нибудь укажет на их место и через пару недель все спустят на тормозах а суковатый будет править бал как и прежде



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