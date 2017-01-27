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Фирма в Хабаровском крае заплатит 21 миллион за взятку чиновнику: РИА "Восток-Медиа"
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Фирма в Хабаровском крае заплатит 21 миллион за взятку чиновнику

Фирма в Хабаровском крае заплатит 21 миллион за взятку чиновнику
Предприниматели отдали замглавы администрации Советской Гавани больше миллиона рублей
27 января 2017, 13:15
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Общество с ограниченной ответственностью «Малахит» заплатит 21 миллион рублей за незаконную передачу денег чиновнику в Советской Гавани. Компания отдала заместителю главы администрации больше миллиона за покровительство.

По информации следствия, администрация Советской Гавани в 2013 году заключила с ООО «Малахит» муниципальные контракты на установку сейсмокаркасов на многоквартирные дома. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», директор фирмы передал заместителю главы администрации по инвестиционной политике, поддержке предпринимательства и внешних связей взятку в размере больше 1,3 миллиона рублей за покровительство.

Позже он изменил утверждённые проекты по монтажу фасадных панелей и комплектующих, завысив сведения о стоимости материалов. Также директор ООО «Малахит» через заместителя главы администрации города передал в качестве коммерческого подкупа 280 тысяч рублей представителю ООО «ЭкспертСтрой ДВ», который контролировал сроки и качество выполнения работ на строительном объекте. Деньги чиновнику дали, чтобы тот подписал документы с недостоверными сведениями. Предоставив к оплате фиктивные документы, предприниматель получил больше 38 миллионов рублей при фактических затратах в 18 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, «Малахит» привлекли к административной ответственности. Сейчас расследуются уголовные дела в отношении директора компании. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, мошенничестве и коммерческом подкупе. Представитель ООО «ЭкспертСтрой ДВ» ответит за последнее из озвученных преступлений, а чиновник администрации — за получение взятки в особо крупном размере и пособничестве в коммерческом подкупе.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в 2015 году выяснилось, что два многоквартирных дома, в которых проживали 180 семей, в течение семи месяцев оставались без газоснабжения по вине строителей, которые должны были выполнить сейсмоусиление. К длительному отключению голубого топлива привела задержка работ. В прошлом году каркасы, которые защитят строения от землетрясений, установили на 18 жилых домов, на очереди — ещё 16, их планируют оснастить в 2017 году.

 
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