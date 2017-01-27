Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Кубок Хабаровска по хоккею с мячом вновь завоевал СКИФ: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня воскресенье, 29 января 2017 года, 18:05
Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом
Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом
На Дальнем Востоке продали единственный металлургический завод
На Дальнем Востоке продали единственный металлургический завод
Дед Мороз из Великого Устюга открыл в Приморье официальную резиденцию
Дед Мороз из Великого Устюга открыл в Приморье официальную резиденцию
В Приморье построят новый мост вместо жертвы "Лайонрока"
В Приморье построят новый мост вместо жертвы "Лайонрока"
Минвостокразвития: бесплатный гектар заинтересовал миллионы россиян
Минвостокразвития: бесплатный гектар заинтересовал миллионы россиян
Регионы:


Популярное
вчера, 19:45
В центре Владивостока загорелся двухэтажный барак
сегодня, 13:48
На дороги Приморья не вышло больше десятка междугородних автобусов
вчера, 19:21
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
сегодня, 02:50
"Адмирал" в последней домашней игре сезона обыграл ХК "Слован"
сегодня, 12:18
Дед Мороз из Великого Устюга открыл в Приморье официальную резиденцию
вчера, 18:35
Магаданцы стали победителями всероссийского конкурса "Семья года"
вчера, 20:30
На Сахалине начались тренировки паралимпийской сборной России
сегодня, 10:40
Минвостокразвития: бесплатный гектар заинтересовал миллионы россиян
сегодня, 11:28
В Приморье построят новый мост вместо жертвы "Лайонрока"
час назад
Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом

Обсуждаемое
сегодня, 10:40
4

Минвостокразвития: бесплатный гектар заинтересовал миллионы россиян
вчера, 19:45
2

В центре Владивостока загорелся двухэтажный барак
сегодня, 12:18
2

Дед Мороз из Великого Устюга открыл в Приморье официальную резиденцию
сегодня, 14:35
2

Пассажирский поезд Москва — Тында чуть не сошёл с рельсов
вчера, 18:35
Магаданцы стали победителями всероссийского конкурса "Семья года"
вчера, 20:30
На Сахалине начались тренировки паралимпийской сборной России
вчера, 19:21
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
сегодня, 02:50
"Адмирал" в последней домашней игре сезона обыграл ХК "Слован"
сегодня, 11:28
В Приморье построят новый мост вместо жертвы "Лайонрока"
сегодня, 12:04
Амурский алкоголик обокрал свою падчерицу
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню вчера, 19:21
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением 27.01.2017
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 786



Система Orphus

Кубок Хабаровска по хоккею с мячом вновь завоевал СКИФ

Кубок Хабаровска по хоккею с мячом вновь завоевал СКИФ
В напряжённом матче команда обыграла соперников из СДМ
27 января 2017, 12:15
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: федерация хоккея с мячом Хабаровского края

В Хабаровске прошёл финал Кубка города по хоккею с мячом среди коллективов физической культуры. В напряжённом матче победу у СДМ вырвала команда СКИФ. Дружина стала обладателем трофея в шестой раз.

Опасные моменты попеременно возникали то у одних, то у других ворот. Внести интригу в матч позволила игра сразу пяти хоккеистов, ранее выступавших за «СКА-Нефтяник»: за СКИФ сражаются Олег Андрющенко и защитник Дмитрий Попов, а за СДМ — полузащитники Руслан Шувалов и Евгений Стеблецов, а также защитник Константин Ерёменко.

«Я думаю, что это лучший финал за всю историю розыгрыша Кубка Хабаровска. По драматичности, по накалу он не сравнится с предыдущими восемью. Это произошло из-за хорошего подбора игроков в командах, СДМ усилили Константин Ерёменко и Евгений Стеблецов — скорость возросла, движение улучшилось, поскольку остальные хоккеисты тянутся к именитым новичкам», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель краевой федерации хоккея с мячом Олег Зиганшин.

За баталиями внимательно следили болельщики. На стадионе «Нефтяник» их было более 70. Такого количества зрителей на финале Кубка Хабаровска не было несколько лет.

«Даже судьи потом признались, что давно не работали на таких матчах — с первой до последней минуты игра держала их, хоккеистов и зрителей в напряжении. До финального свистка оставалась минута, но шансы сравнять у СДМ и увеличить отрыв у СКИФа сохранялись», — отметил Олег Зиганшин.

Команды в этом сезоне встретятся минимум два раза, но уже в рамках чемпионата Хабаровского края. Игры этого турнира прошли экватор, поэтому впереди участников ждут самые напряжённые и ответственные матчи.

В нынешнем сезоне СКИФ уже успел завоевать трофей. Как писало агентство, в декабре 2016 года команда разгромила «Арсенал» со счётом 11:3 и в четвёртый раз стала обладателем Суперкубка Хабаровска.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru