Хабаровчанку пытались завербовать на роль сирийской смертницы

В дальневосточной столице на выездном заседании Приволжского окружного военного суда рассмотрели уголовное дело в отношении гражданина одной из республик Средней Азии и 23-летней уроженки Хабаровского края. Фигурантов обвинили в подстрекательстве и организации участия в деятельности международной террористической организации. Мужчине удалось завербовать девушку на роль смертницы и уговорить её поехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористам.

Следствие установило, что уроженец среднеазиатской республики Пулатов долгое время был приверженцем радикально-религиозных взглядов и проявлял активный интерес к материалам террористической и экстремистской направленности. Мужчина проживал в Московской области, но поддерживал связь с единомышленниками, которые жили на территории Средней Азии. Попав под влияние одного из них, молодой человек через социальные сети начал подыскивать в России граждан, которых склонял к участию в деятельности международной террористической организации на территории Сирии.

В 2015 году Пулатову удалось уговорить нескольких россиян, проживавших в разных регионах, на совершение преступлений. Среди попавших под его влияние оказалась жительница Хабаровского края — 23-летняя Саидова. Проникшись симпатией к вербовщику и его идеологическим взглядам, девушка согласилась выехать в Сирию, чтобы выступить там на стороне международной террористической организации в качестве смертницы. Кроме того, она нашла среди своего окружения ещё одного единоверца и стала склонять его к аналогичным действиям. Позже Пулатов через общение посредством Интернета окончательно сформировал у жителя Хабаровского края решимость вступить в ряды террористов. Завербованный Саидовой и Пулатовым мужчина попытался выехать на территорию Сирийской Арабской Республики и перевёл часть своих денег на счета международной террористической организации. После этого его задержали органы ФСБ и осудили. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», приговор гражданину республики Nаджикистан, который проживал в дальневосточной столице и работал пекарем, также вынес Приволжский окружной военный суд на выездном заседании.

Благодаря слаженным действиям сотрудников управления ФСБ России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из города Москва и Республики Карелия, преступную деятельность обвиняемых выявили и пресекли на ранней стадии. Это не позволило членам данной ячейки развернуть свою вербовочную работу по вовлечению россиян в ряды международной террористической организации. В январе 2016 года Пулатова и Саидову задержали и доставили в Хабаровск. Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел хабаровского управления ФСБ России.

Коллегия Приволжского окружного военного суда признала Пулатова виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса России «Подстрекательство к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» и «Организация приготовления к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Саидову также признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Подстрекательство к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». Жительнице Хабаровского края назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России, приговоры в законную силу ещё не вступили. Осуждённые вправе обжаловать их.