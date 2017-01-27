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Хабаровчане высказались против гей-парадов и митингов секс-меньшинств: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровчане высказались против гей-парадов и митингов секс-меньшинств

Хабаровчане высказались против гей-парадов и митингов секс-меньшинств
Многие комментаторы считают, что это излишне
27 января 2017, 11:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", pixabay.com

Жители дальневосточной столицы обсудили новость о возможном проведении гей-парада в их городе. По итогам анонимного опроса, проведённого в социальных сетях, большинство местных жителей, которые читают паблик «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте», гетеросексуальны.

Людей с иной ориентацией оказалось около 15,6 %. Они предпочли не высказываться об этом напрямую в комментариях. Некоторые из тех, кто принял участие в обсуждении, считают гомосексуализм противоестественным.

«Пусть встречаются <…>, но это не надо выставлять на показ здоровому на голову обществу, коих большинство. Зачем нарушать здравый смысл этими парадами. Природой определено, мужчина должен спать с женщиной, а не с мужиком», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» Alexander Bondar (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В то же время многие нейтрально и даже положительно относятся к представителям секс-меньшинств, но выступают против массовых мероприятий в их поддержку. Некоторые хабаровчане не понимают, зачем вообще проводить гей-парады и митинги.

«Что ж так наболело у кого-то? Эти парады не нужны никому <…> Смысл гей-парадов какой? Никто ж не проводит парады гетеросексуалов, или *** или асексуалов, правда ведь?» — изложил свою точку зрения Серега Пикин.

«Серега, потому-что геи ущемлены в правах, и парады нужны чтобы привлечь внимание к тому, что они не могу сочетаться браком с супругом со всеми вытекающими(наследство, принятие медицинского решения и тд), не могут усыновлять детей. В то время как у гетеров и *** таких проблем нет», — объяснил ему Влад Ефименков.

«К самим представителям ЛГБТ-сообщества отношусь индефферентно. Не лучше и не хуже гетеросексуалов. А вот парады не понимаю и не принимаю. Касательно семейного права и запрета на регистрацию однополых браков - сорян - ваши проблемы. Причем проблемы, легко обходящиеся, как правило, одним визитом к нотариусу», — высказался Кирилл Тирбах.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что москвичи захотели провести гей-парады в краевом центре и в столице ЕАО. Активист Николай Алексеев подал документы в администрацию обоих городов, но получил отказы. Его заявки отклонили в 68 городах по всей России. Теперь мужчина намерен обращаться в суд за защитой своих прав.

 
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Комментарии
  • Виктор  (13:02, 27.01.2017)

    Путин стремится в цивилизованное западное сообщество, но по-своему, со своими особенностями. И он категорически не отвергает ЛГБТ, он тоже за толерантность.

  • Правда  (16:35, 27.01.2017)

    Прямой репортаж со срача в интернетике?

  • Сергей Юрьевич   (вчера, 14:55 )

    Попробуйте в многочисленной компании сообщить всем что вы- гей. Сразу публика затихнет, а потом многие отодвинутся от вас. Около вас возникнет пустота, как вокруг прокажённого. Вот с этой отчуждённостью ЛГБТ и борется, в том числе и парадами. Та же история у нас и с ВИЧ и с инвалидами, и с бичами. А те, кто считает, что гомосексуальность- болезнь- те безнадёжно безграмотны. А тот, кто считает, что к гомексуальности можно склонить- не лучше. Вообще такие люди- воинственные невежды. Они тот не разбираясь в вопросе и орут громче всех.



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