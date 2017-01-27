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ЛГБТ-активистам из Москвы запретили проводить митинг в Хабаровске: РИА "Восток-Медиа"
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ЛГБТ-активистам из Москвы запретили проводить митинг в Хабаровске

ЛГБТ-активистам из Москвы запретили проводить митинг в Хабаровске
По всей России инициатор мероприятия Николай Алексеев получил более 60 отказов
27 января 2017, 10:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Администрация дальневосточной столицы не стала согласовывать митинг в поддержку законодательного запрета дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с уведомлением о проведении этого мероприятия — его хотели организовать 7 февраля на Комсомольской площади — в мэрию обратился известный активист ЛГБТ-движения, москвич Николай Алексеев. Рассмотрев письменное обращение общественника, управление делами администрации города отказало в согласовании митинга.

«В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, администрация города может не согласовать проведение публичного мероприятия в двух случаях: либо уведомление об организации подано с нарушением сроков, либо мероприятие планируют провести в местах, где это запрещено в соответствии с законодательством. Мы проштудировали действующее законодательство Российской Федерации и, учитывая его положения, проинформировали организатора о том, что заявленное мероприятие не может состояться в связи с нарушением действующего законодательства. Мы сослались на статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях, а также на положения Конституции Российской Федерации и Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К сожалению, дозвониться организатору в настоящий момент не представляется возможным, поскольку абонент отключён», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник организационно-методического отдела управления делами администрации Хабаровска Максим Шемчук.

Статья, которую озвучил собеседник агентства, подразумевает административное правонарушение, которое заключается в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Её санкции предусматривают ряд штрафов, а для юридических лиц, к тому же, приостановление деятельности на срок до 90 суток. Кроме этого, нарушителей могут арестовать.

Редакции агентства стало известно, что Николаю Алексееву также запретили проводить гей-парад, который должен был состояться в Биробиджане 6 февраля. Администрация города в качестве аргумента привела нарушение Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Ранее к нему же апеллировали мэрия Благовещенска и администрации ещё 65 городов, где Николай Алексеев собирался провести аналогичные мероприятия. Московский ЛГБТ-активист везде получил отказ.

 
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Комментарии
  • Misha   (12:02, 27.01.2017)

    И правильно сделали, что запретили проводить митинг ЛБГТ-эшников в нашем городе. Им здесь не место!

  • Алексей  (15:40, 27.01.2017)

    Нечего им здесь делать, пусть едут в свою Москву и там хоть Митинги и Парады проводят ЛБГТ-эшников!

  • Алексей  (15:52, 27.01.2017)

    страничка активиста москвича Николай Алексеев https://vk. com/id41706503

  • Правда  (16:32, 27.01.2017)

    Геям тут и правда не место, народ у нас тупой и дикий, как бы не наворотили чего нацисты из НОД, ряженые или прочие "неравнодушные".

  • Василй  (вчера, 01:35 )

    Дырявый плодиться вздумал. . Расстрелять. .

  • михаил  (вчера, 10:00 )

    Самое неприятное, что вся эта история, есть реклама, и то что мы тут пишем, тоже реклама. Нужен такой запрет, который вообще не разрешал бы в СМИ об этом говорить.

  • Палыч  (вчера, 10:01 )

    Накормить их солёными огурцами с молоком, чтоб знали, для чего им задница! Пургена то днём с огнём не отыскать.

  • maxxxz  (вчера, 10:19 )

    2 августа на день вдв пусть митингуют!!!

  • гость  (вчера, 10:27 )

    А ты не тупой и не дикий ну иди поцелуйся с ними . Для кого они к нам приедут пущай наша голубизна сама к ним едет в какое-нибудь отдалённое место а в города их пускать не надо . .

  • Гладим  (вчера, 10:33 )

    Да, сии комменты и показывают хабаровскую дремучесть окраины России. Печально это.

  • Владимир  (вчера, 18:04 )

    Изменю фразу Гладима. Да, сии комментарии и показывают хабаровскую чистоту окраины России. И это внушает надежду. . .



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