"СКА-Хабаровск" обыграл "Архави Спор", но уступил "Актобе"

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» провёл два матча в рамках тренировочных сборов в Турции. Во встрече с местным «Архави Спор» сильнее оказались «армейцы». Повторить успех в игре с «Актобе» из Казахстана подопечные Андрея Гордеева не смогли и уступили с «сухим» счётом.

«Архави Спор» выступает во втором дивизионе турецкого чемпионата. Хабаровчане смогли поразить ворота соперника трижды, отличились полузащитник Василий Плётин и дважды — нападающий Антон Кобялко. Турецкие футболисты так и не смогли пробить вратаря «СКА-Хабаровска» Владислава Соромытько — 3:0.

Также в четверг, 26 января, «армейцы» сыграли с одним из сильнейших клубов Казахстана — «Актобе» из одноименного города. На этот раз удача была на стороне соперника хабаровского клуба, который дважды поразил ворота Александра Довбни. По информации пресс-службы клуба, голы на свой счёт записали Витор Жуниор и Игорь Бойчук. «Армейцы» так и не сумели пробить последний рубеж «Актобе» — 0:2.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сборы команды в Турции продлятся до 3 февраля. До завершения занятий тренерский штаб запланировал провести ещё четыре товарищеских матча. После этого подопечные Андрея Гордеева отправятся на Кипр, где примут участие в розыгрыше Кубка ФНЛ. Он начнётся 11 февраля, «армейцы» стартуют в нём на следующий день. Первым соперником игроков из дальневосточной столицы станет «Тюмень».