Военный в Хабаровском крае поедет в колонию за помощь уклонистам

Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к двум с половиной годам лишения свободы за помощь уклонистам. Срок мужчина получил за превышение должностных полномочий и за уклонение от исполнения обязанностей военной службы путём симуляции болезни или иными способами. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также старшего прапорщика лишили звания и оштрафовали на 60 тысяч рублей.

По версии следствия, осуждённый в 2014 и 2015 годах помог двум гражданам уклониться от прохождения военной службы по призыву. За это он получил денежное вознаграждение в размере 230 тысяч рублей. «Откосить» от армии мужчина помогал через своего подельника. Они скрывали от командования войсковой части факты отсутствия призывников на службе.

По информации пресс-службы управления ФСБ России по ВВО, в ходе дознания военнослужащий полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном. Ранее суд вынес обвинительный приговор в отношении подельника осуждённого. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», офицера приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и с лишением на этот же срок права занимать должности на госслужбе. Помимо этого, военнослужащего оштрафовали на 80 тысяч рублей.

Также наказание получил один из уклонистов, которого прикрывали осуждённые военные. Житель краевой столицы проведёт год в колонии-поселении. После отбывания наказания осуждённый должен будет отслужить, поскольку у него нет законных отсрочек от призыва в армию.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобных случаях. Так, в апреле этого года Ванинский районный суд признал виновным в превышении должностных полномочий начальника отдела военного комиссариата Хабаровского края по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам и городу Советская Гавань Бориса Димитриу. С сентября 2011 года по март 2013-го, исходя из личной заинтересованности и вопреки интересам государства, он незаконно освободил пятерых граждан России от призыва на срочную службу. Мужчина выдал им военные билеты на основании подложных медицинских документов. За это преступление его приговорили к штрафу.