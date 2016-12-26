Хабаровского похитителя зеркал отправили на Рождество в изолятор

В дальневосточной столице полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии краж автомобильных зеркал. Злоумышленника поймали с поличным, когда он продавал ворованное местному предпринимателю.

Стражи правопорядка получили информацию о том, что 36-летний житель Железнодорожного района Хабаровска может быть причастен к кражам зеркал с автомобилей. Фигуранта задержали с поличным при попытке продать индивидуальному предпринимателю семь автомобильных комплектующих, снятых накануне ночью. Бизнесмен владеет торговой точкой на одном из автомобильных рынков и занимается продажей запасных частей, в том числе — зеркальных полотен.

Злоумышленника не раз судили за имущественные преступления, среди которых уже были аналогичные кражи. Мужчина в сентябре этого года освободился из мест заключения, но работу в краевом центре так и не нашёл. Он действовал в разных районах Хабаровска в основном в ночное время суток — выбирал иномарки, которые стояли во дворах жилых домов, и снимал с них зеркала. Оперативники выяснили, что 47-летний предприниматель знаком с задержанным, и думают, что их сотрудничество было систематическим. Деньги, полученные с продажи похищенных запчастей, были единственным источником дохода злоумышленника.

Задержанного отправили в изолятор временного содержания. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, оперативники проверяют информацию о количестве потерпевших и уточняют размер ущерба.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожем случае. Житель дальневосточной столицы устроил дома целый магазин, в котором торговал ворованными зеркалами. Дома у мужчины обнаружили больше 90 промаркированных полотен и зеркальных автомобильных блоков, которые злоумышленник, по версии правоохранителей, продавал.