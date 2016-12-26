Новая рабочая неделя в Хабаровске началась снегопадом

В понедельник, 26 декабря, в дальневосточной столице идёт небольшой снег. По информации Дальневосточного УГМС, осадки прекратятся сегодня вечером. Температура воздуха в утренние часы -19…-17 градусов по Цельсию. Во второй половине дня столбик термометра покажет отметку в -15…-13 градусов. Сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями.

Воздушные массы движутся с запада. Скорость ветра составляет 6-11 метров в секунду.

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