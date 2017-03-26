В Хабаровске УМВД "обнулило" число людей на митинге против коррупции

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Правоохранители заявили, что в акции приняли участие 90 человек
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
На антикоррупционном митинге, который сегодня, 26 марта, состоялся в дальневосточной столице, по официальным данным присутствовали 90 человек. Такие цифры, едва ли не умножив на ноль реальное число участников акции, озвучили в пресс-службе краевого управления МВД России. Соответствующее сообщение получило большинство региональных и городских средств массовой информации.
«В несанкционированном общественном мероприятии, которое состоялось сегодня в Хабаровске, приняли участие порядка 90 человек. По факту нарушения
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и иных правонарушений, допущенных в
ходе мероприятия, составлены административные протоколы в отношении 12 граждан, после чего они были отпущены», — говорится в релизе ведомства.
Только по данным организаторов — активистов штаба Алексея Навального в Хабаровске — в антикоррупционном митинге приняли участие более 900 человек. В действительности к сцене около городских прудов пришли более тысячи горожан.
После того как полиция задержала выступающих на мероприятии Илью Ермолаева и Михаила Беседина, а заодно и нескольких участников митинга с плакатами, большинство хабаровчан в завершение акции прошли в колонне по направлению к Комсомольской площади и обратно. А некоторые участники митинга направились к городскому отделу полиции № 6. Именно туда стражи правопорядка отвезли всех задержанных на прудах.
«Возле здания отдела полиции № 6 собрались люди, которые участвовали в митинге. Мы составили коллективное обращение на действия полиции и людей в штатском, которые задерживали участников акции. И ждём, когда отпустят задержанных», — рассказал корреспонденту агентства Алексей Ворсин.
Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ещё до начала мероприятия стало известно, что Ворсина, который также был организатором мероприятия, задержали по пути на городские пруды, где назначили место сбора горожан. Ему не дали доехать до площадки, где планировалась акция — стражи порядка перехватили машину такси, в которой ехал оппозиционер, и увезли его в здание Центра противодействия экстремизму. Предварительно, активиста задержали на три часа.
Сегодня в дальневосточной столице также состоялся митинг «Молодой гвардии». Участники этого движения собрались в районе Памятника партизанам, чтобы озвучить протест участию Алексея Навального в выборах президента России. Кроме этого, на сегодня в Хабаровске был запланирован автопробег представителей Национального освободительного движения. Однако из-за небольшого количества участников его заменили на шествие. К НОДу присоединились и «молодогвардейцы».
Конфликтная ситуация между представителями разных общественных движений завязалась ещё на стадии согласования митинга в Хабаровске. Тогда активисты штаба Навального и представители Национального освободительного движения подали в мэрию заявки на свои мероприятия в один и тот же день. Позже стало известно, что администрация города не согласовала оппозиционерам ни одну из предложенных площадок, включая и «Памятник Партизанам», предложенный самими чиновниками. В итоге сегодня его заняли «молодогвардейцы».
Уж коли расплодили среди чиновников и депутатов разного рода воров и коррупционеров, то усмирять народ с помощью запретов и полиции - дело гиблое и безнадёжное. Всё равно народное возмущение перейдёт в большую драку, если до того не пересадить высокопоставленных воров. И уже не важно сколько в этих акциях протеста участвовало народу, 90 или 1090, важно, что народ уже готов массово выйти на улицу. А это значит, что возможность решить вопрос миром власть уже проспала.
на только представленных фотографиях - явно больше сотни человек. Пытался посчитать по головам - сбился на цифре 112
Ой, господи. . . сколько этим продажным в технарях заплатили? по сотке?
Был вот такой случай , правда не у нас . Мер Окленда(Новая Зеландия) будучи в Сиднее(Австралия) с официальным визитом , вечером , после всех запланированных дел решил поужинать . Когда в ресторане пришло время расплачиваться , оказалось , что свою личную кредитку он оставил в номере гостиницы , поэтому расплатился(200 доларев) с "представительской" , которую не имел права использовать для личных нужд . Это едва не стоило ему мэрского кресла (был грандиознейший скандал, по меркам Новой Зеландии) , несмотря на то , что он , придя назад , в гостиницу , сразу же перевёл указанную сумму со своей личной кредитки на "представительскую . Потому - то и никогда в Новой Зеландии не будет никаких цветных революций . А у кого они случаются , то в этом виноваты власти , а не пятая колона и агенты госдепа .
Очень любопытная картина получается . Из кого состоит власть , если она против митингов направленных против коррупционеров ?
Ну вот, а я то думал, что наш Хабаровск затхлая периферия, а он совсем другой. В нём есть настоящие граждание, которые не боятся ментов-коррупционеров.
Школота на пивас заработала )
А разве Местный не допускает иных причин, которые вывели молодежь на улицу?
Это первый звоночек для власти если она его не услышит или проигнорирует делая вид что не чего не было то последствия могут быть непредсказуемы.
По фото видно, что в большинстве своем это молодежь. Время пубертатного периода, хочется всего и сразу, охота сознавать свою значимость, и при этом только и делать что кричать кричалки уподобляясь стаду. Рад тому что моя дочь сделала правильный выбор и не пошла на данное действо. Так страну не изменишь. . . И по настоящему становится больно от метаний власти, которая своими действиями и отсутствием систематической работы с молодежью, дает в руки групп маргиналов будущее страны, наше молодежь. Надеюсь что будут сделаны правильные выводы, и воры вне зависимости от от того во власти они или нет, будут сидеть в тюрьме. . .
Ну ты и наивный ! Не бывает таких казаков . Засланный , казачок-то !
Систематическая работа с молодежью? Тут Вы правы абсолютно, тут власть дала маху. Надо бы возродить в школах пионерские организации юных Путинцев с галстуками-триколорами и комсомольские ячейки молодой поросли "Единой России" (на значке можно изображать большого бурого медведя).