"СКА-Нефтяник" вышел из схватки с "Байкал-Энергией" чемпионом России

Хабаровская команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» завоевала титул чемпиона России. Сегодня, 26 марта, в арене «Ерофей» «армейцы» закончили свой путь к этому титулу длиной в 70 лет. Их соперником стала иркутская «Байкал-Энергия». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», гости уступили со счётом 6:2.











В «финал четырёх» вышли «кабаны» и их сегодняшние противники, а также «Водник» и «Енисей». Чемпионы России прошлого года в жёсткой борьбе проиграли «СКА-Нефтянику» и были вынуждены бороться за бронзу с архангелогородцами, которые, в свою очередь, не дошли до финальной схватки, потерпев поражение от «Байкал-Энергии». В итоге третье место досталось хоккеистам из Красноярска.

















Первые секунды финальной встречи дали всем понять, что и «СКА-Нефтяник», и «Байкал-Энергия» будут бороться за кубок чемпионов до последнего. Некоторое время соперники обменивались любезностями, блокируя атаки друг друга. Наконец, Артём Бондаренко вышел один на один к голкиперу иркутян, но Денис Рысев выручил свою команду.

















На девятой минуте первого тайма хабаровчанам выпала ещё одна возможность открыть счёт, но гости отразили удар. Чуть позже «армейцы» создали два опасных момента у ворот противника, однако игроки «Байкал-Энергии» нейтрализовали угрозу. На 16-й минуте Антон Шевцов буквально влетел в зону «Байкал-Энергии» — соперник снова был начеку. Через пару минут Александр Ким столкнулся с противником Тимофеем Безносовым, который подлетел в воздух и неудачно приземлился. Арбитры не стали прибегать к карательным мерам, и игра продолжилась в том же составе.

















Практически сразу же после этого гости получили право на свободный удар — Виктор Каменев легко поймал «апельсин» и вернул его в игру. А на 22-й минуте настала очередь Рысева показать свои способности, и он ещё раз спас своих коллег от верного гола.

















Первую синюю карточку показали игроку «Байкал-Энергии» Никите Юрлову, и у «армейцев» появилось численное преимущество, которым они лихо воспользовались. Счёт открыл Артём Бондаренко на исходе 23-й минуты: здесь голкипер иркутян оказался бессилен. Практически сразу последовал второй удар, но капитан гостей самоотверженно бросился к снаряду и накрыл его. Ещё две попытки хабаровчан увеличить разрыв не увенчались успехом.

















Почти десять минут хоккеисты «СКА-Нефтяника» прессовали своего соперника, пока, наконец, своим шансом не воспользовался Павел Рязанцев, который вместе с Кристоффером Фагерстрёмом разобрался с обороной «Байкал-Энергии» — 2:0.

















Второй игровой отрезок команды начали стремительно, но с разными успехами. «Байкал-Энергия» получила право на свободный удар справа, но не реализовала момент. А вот «СКА-Нефтяник» был активнее: на 49-й минуте матча дубль оформил Артём Бондаренко — 4:0. Через четыре минуты для «армейцев» наступил важный момент за весь нынешний сезон — их копилка пополнилась трёхсотым мячом, автором которого стал всё тот же нападающий.

















На 61-й минуте ещё один «апельсин» в ворота гостей полетел с клюшки Павла Рязанцева, который проделал очередную брешь в обороне иркутян. Некоторое время гостям удавалось стойко держаться, а на 73-й минуте у них даже случилась короткая вылазка в зону ответственности Виктора Каменева, которая, к сожалению их наставника Владимира Янко, ни к чему не привела.

















Через мгновение после упущенной «Байкал-Энергией» возможности атаковать арбитры отправили отдыхать капитана «СКА-Нефтяника» Алексея Чижова за задержку соперника. Иркутяне упорно пытались реализовать большинство, но хабаровчане не давали спуску противнику, буквально прижав его у ворот. Позицию Дениса Рысина у сетки гостей занял Максим Негрун, а следом сменился вратарь и у «кабанов» — вместо Виктора Каменева на поле выехал Виктор Яшин. На 83-й минуте защита хабаровчан дала сбой: Илья Грачёв вышел к воротам хозяев и отправил «апельсин» в сетку мимо голкипера — 6:1.

















Болельщики «армейцев» решили, что этот гол в ворота «СКА-Нефтяника» уже не играл существенной роли в исходе игры. Поэтому, когда судья назначил компенсированное время, зрители уже поднялись с трибун, чтобы горячо приветствовать чемпионов, но, как оказалось, рано расслабились. С клюшки игрока иркутской команды Ивана Нечаева мимо голкипера «кабанов» устремился ещё один мяч — счёт стал 6:2. Однако на то, кто в течение всего следующего года будет носить титул действующего чемпиона России по хоккею с мячом, это уже не повлияло.

















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