В Хабаровске "СКА-Нефтяник" одержал победу в чемпионате России

В дальневосточной столице на льду арены «Ерофей» команда «СКА-Нефтяник» сегодня, 26 марта, впервые в своей истории стала чемпионом России по хоккею с мячом сезона 2016-2017. Противником хабаровских игроков в финальной битве стала иркутская «Байкал-Энергия», которую «армейцам» удалось обыграть без особого труда.

Атмосфера накалилась ещё задолго до начала матча: как писало РИА «Восток-Медиа», билеты на встречу в кассах арены «Ерофей» раскупили за несколько дней до события. Обе команды вышли в финал чемпионата страны впервые. Ни Хабаровску, ни Иркутску до этого ни разу не удавалось урвать победу в этом состязании.

Игроки начали матч бойко, но осторожно. Некоторое время соперники обменивались любезностями. Наконец, нападающий «СКА-Нефтяника» Артём Бондаренко вышел один на один к голкиперу иркутян, но Денис Рысев выручил свою команду. На девятой минуте встречи хабаровчанам выпала ещё одна возможность открыть счёт, но гости отразили удар. Ещё несколько взаимных выпадов соперников не привели к изменению положения игры.

Первую синюю карточку показали игроку «Байкал-Энергии» Никите Юрлову в середине тайма, и у «армейцев» появилось преимущество, которым воспользовался Артём Бондаренко на исходе 23-й минуты — 1:0. Почти десять минут хоккеисты «СКА-Нефтяника» прессовали своего соперника, пока, наконец, свой шанс не поймал Павел Рязанцев, разобравшись с обороной «Байкал-Энергии». Третий мяч в сетку гостей забил Максим Ишкельдин за десять минут до окончания тайма. Иркутяне незамедлительно устремились к вотчине Виктора Каменева, которому оставалось только защищать свои ворота до окончания игрового отрезка, с чем он успешно справился.

В начале второго тайма «Байкал-Энергия» получила право на свободный удар справа, но не реализовала голевой момент. А вот «СКА-Нефтяник», в свою очередь, сыграл лучше: на 49-й минуте матча дубль оформил Артём Бондаренко — 4:0. Он же через четыре минуты забил трёхсотый мяч в копилку «армейцев» за текущий сезон. Ещё один «апельсин» в ворота гостей полетел с клюшки Павла Рязанцева. Гости стойко держались, а на 73-минуте организовали редкую вылазку в зону Виктора Каменева, но не использовали шанс. Тут же арбитры отправили отдыхать капитана «СКА-Нефтяника» Алексея Чижова за задержку соперника.

На какое-то время на льду наступило затишье. На 80-й минуте тренер хозяев Михаил Юрьев принял решение заменить голкипера, и на лёд выехал Виктор Яшин. А на 83-й минуте защита хабаровчан дала сбой: Илья Грачёв вышел к воротам хозяев и распечатал их — 6:1. Трибуны арены «Ерофей» на компенсированном времени уже начали радоваться выигрышу, но «СКА-Нефтяник» вдруг получил второй гол в свои ворота. Однако на победу команды в чемпионате России это уже не повлияло.

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