Футболисты хабаровского СКА заработали три очка на хладнокровии

"Победой по делу" назвали в официальном микроблоге дальневосточного клуба в Twitter результат встречи между футболистами хабаровского СКА и "Тюменью". Как уже сообщало РИА "Восток-Медиа", матч завершился с минимальным счётом в пользу хозяев поля, которые благодаря этому сохранили за собой третье место в турнирной таблице Первенства ФНЛ как минимум до следующего тура.





















К началу встречи на стадионе имени Ленина команды находились на расстоянии пяти строк друг от друга. Несмотря на не самое удачное начало весенней части сезона (поражение и ничья на выезде плюс домашняя ничья), хабаровчанам удалось удержаться на третьем месте — правда, ближайшие преследователи отставали всего на один результативный балл. "Тюмень", в свою очередь, прилагает все усилия, чтобы оставаться в верхней части таблицы — в столицу Дальнего Востока сибиряки приехали, будучи восьмыми в списке. При этом по личным встречам клубы смотрятся примерно равными, если не считать того, что в первом матче текущего сезона СКА нанёс тюменцам обидное поражение, играя на их поле — 1:3.





















Матч на территории "армейцев" мог стать для гостей долгожданным реваншем, хабаровчанам же нельзя было более терять очки и при этом оставаться в лидерах турнира. Поэтому встреча началась с обоюдных атак, которые некоторое время выглядели скорее как рекогносцировка на местности. Тем удивительнее, что первая же более или менее грамотная комбинация СКА завершилась взятием ворот: сначала Николай Калинский оставил ни с чем половину обороны "Тюмени", а потом отдал пас Максиму Астафьеву. Новичок хабаровского клуба подработал мяч и прицельно положил его в дальний от вратаря угол, открыв счёт своим голам за "армейские" цвета.





















Ранний успех прибавил бодрости хозяевам, которые усилили натиск на ворота Артёма Смирнова, но согласованности в действиях не хватало, чтобы увеличить отрыв. Несколько отличных возможностей упустил легионер "армейцев" Хуан Лескано, который в итоге за 90 минут пребывания на поле отметился лишь жёлтой карточкой и парой заработанных стандартов. "Тюмень" пыталась ловить противника на контратаках, но защитники СКА сводили на нет практически все эти усилия, а в те редкие моменты, когда гостям всё же удавалось организовать удар в створ, надёжно играл Александр Криворучко. К свистку на перерыв на табло горели всё те же цифры.





















Тренерский штаб "Тюмени" на первых же минутах второго тайма провёл несколько замен, рассчитывая вернуть таким образом равновесие в игру. Хабаровчане при этом продолжали доминировать, удерживая мяч на половине поля противника, а в собственной штрафной действовали всё так же деструктивно. Единственным по-настоящему опасным ударом по воротам СКА отличился лучший бомбардир лиги Хасан Мамтов, но Криворучко уверенно зафиксировал спортивный снаряд. Последние 20-25 минут хозяева откровенно играли на результат, изредка предпринимая попытки забить ещё раз. Наилучшая возможность для этого была у Калинского, исполнявшего штрафной удар с небольшого расстояния, но мяч прошёл мимо ворот. Свисток судьи об окончании матча зафиксировал победу "армейцев" с минимальным преимуществом.





















Следующую игру СКА проведёт 1 апреля в Красноярске с одним из своих основных преследователей — "Енисеем". А уже 8 апреля хабаровчане примут на своём поле лидера турнира — московское "Динамо", которому постарается отомстить за обидное поражение в 12-м туре.





















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