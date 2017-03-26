В Хабаровске на митинге против коррупции задержали десятки горожан

|
|
В их числе — организаторы акции из местного штаба Навального
|Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская; видео — РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская
В дальневосточной столице закончился антикоррупционный митинг, организаторами которого выступили активисты штаба известного оппозиционера Алексея Навального. Большинство горожан, которые пришли озвучить свою гражданскую позицию, после завершения акции отправились в колонне-шествии на Комсомольскую площадь. Но несколько десятков человек, в том числе и организаторы мероприятия, вместо этого поехали в городской отдел полиции № 6. Хабаровчан задержала полиция и сотрудники смежной силовой структуры в штатском.
Ещё до начала мероприятия стало известного, что одного из организаторов — Алексея Ворсина — задержали по пути на городские пруды, где назначили место сбора горожан. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ему не дали доехать до площадки, где планировалась акция — стражи порядка перехватили машину такси, в которой ехал Ворсин, и увезли его в здание Центра противодействия экстремизму. Предварительно, активиста задержали на три часа.
Официально антикоррупционный митинг начался в 14:00, но уже в 13:20 возле сцены у нижнего городского пруда начали собираться люди. Большинство тех, кто решил присоединиться к акции — студенты и работающая молодёжь. Ближе к началу мероприятия подтянулись хабаровчане постарше, пенсионеры, а также сотрудники правоохранительных органов.
Вместо Алексея Ворсина руководство митингом взял на себя активист штаба Навального Илья Ермолаев. Однако его выступление с приветственным словом прервала полиция. Сначала правоохранители заявили о том, что мероприятие, к началу которого собралось чуть меньше тысячи человек, является несанкционированным, и потребовали прекратить его.
«В течение 20 минут, если вы не прекратите незаконный митинг, мы будем вынуждены задержать вас за административное правонарушение», — озвучил заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД России по Хабаровску.
Аргументы Ермолаева о том, что митинг полностью законен, так как отказать в его проведении мэрия города не имела права, а альтернативной площадки для мероприятия не предложила, остались без ответа. Полиция настояла на том, что акция является несанкционированной.
«Администрация не предоставила на место, что является нарушением федерального законодательства, это во-первых. Во-вторых, нам не предоставили альтернативную площадку. В-третьих, на митинге в обязательном порядке присутствуют звуковая аппаратура, баннеры, плакаты, средства агитации. У нас этого нет, здесь народный сход, народное собрание, которое не нужно согласовывать», — объяснил представителям закона Илья Ермолаев.
Стражи правопорядка для вида разрешили хабаровчанам продолжить акцию. Но уже через 15 минут Илью Ермолаева увели со сцены — полицейские аргументировали задержание тем, что некоторые из присутствующих граждан подняли над головами плакаты с лозунгами и характерными рисунками, а значит, происходящее всё же является несанкционированным митингом.
Вслед за Ермолаевым с площадки вывели и третьего активиста штаба Навального Михаила Беседина. Примечательно, что его пытались задержать люди в штатском, которые не представились. После того, как Беседин криком обратил внимание присутствующих на ситуацию, один из сотрудников силового ведомства нехотя представился и показал удостоверение. Оппозиционера отвели в спецавтобус, а вслед за ним — ещё восемь участников митинга. В большинстве своём это были студенты, которые развернули на акции плакаты.
После того как спецтранспорт покинул площадку, с участниками митинга вышел пообщаться начальник УМВД России по Хабаровску, полковник полиции Александр Прохорец. Он также решил объяснить горожанам, что они собрались на несанкционированное мероприятие, и даже попытался убедить людей в том, что они сами не понимают, кого поддерживают, выходя на улицу. Однако главу городского управления МВД быстро прервали.
«Вам хорошо, у вас есть власть, сила, полномочия, вы себя можете защитить, и свои права тоже. А нам что делать с зарплатой в 23 тысячи? Мы только так можем за свои права вступиться!», — заявил один из горожан.
«Мы выходим, чтобы показать власти, что мы против коррупции. Вы сами видели известный фильм? Вот посмотрите и подумайте!», — предложил Александру Прохорцу другой участник акции.
В завершение митинга горожане решили превратить мероприятие в шествие. Хабаровчане отправились на «мирную прогулку» по центральной улице города. Они колонной прошли по пешеходной зоне улицы Муравьёва-Амурского — от площади Ленина, куда поднялись с прудов, до Комсомольской площади.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что конфликтная ситуация завязалась ещё на стадии согласования митинга в Хабаровске. Тогда активисты штаба Навального и представители Национального освободительного движения подали в мэрию заявки на свои мероприятия в один и тот же день. Позже стало известно, что администрация города не согласовала оппозиционерам ни одну из предложенных площадок, включая и "Памятник Партизанам", предложенный самими чиновниками.
Как стало известно корреспонденту агентства, сегодня в дальневосточной столице также состоялся митинг «Молодой гвардии». Участники этого движения собрались в районе Памятника партизанам, чтобы озвучить протест участию Алексея Навального в выборах президента России.
«Цель нашего мероприятия — показать, что не только Навальный может собирать людей, но и наша, дальневосточная молодёжь. Мы против насильственного свержения власти, против экстремизма, против финансирования из за рубежа, против революцииУ нас есть реальные примеры — в Сирии, в Украине – это всё революция. Алексей Навальный просто продолжает это дело, как второй Михаил Горбачёв», — рассказал один из активистов «Молодой Гвардии» Сергей Тижин.
Кроме этого, на сегодня в Хабаровске был запланирован автопробег представителей Национального освободительного движения. Однако из-за небольшого количества участников его заменили на шествие. К НОДу присоединились и «молодогвардейцы». Пешие участники этого мероприятия встретились на улице с колонной оппозиционеров. НОДовцы скандировали: «Навальный вор!», а их оппоненты в ответ кричали: «Россия без коррупции!».
Не обращая внимания на представителей Национального освободительного движения, полиция по пятам следовала за участниками антикоррупционного митинга. Практически на каждом перекрёстке стражи правопорядка задерживали одного-двух человек. К моменту возвращения на городские пруды число хабаровчан, которые решили выступить против коррупции, заметно сократилось. А стражи правопорядка продолжают «оформлять» горожан.
Скоро на добычу урана за анекдот будут отправлять.
Понятна роль "молодогвардейцев" и НОДА. Лижите и дальше эту красивую часть местной дерьмократии.
Вопрос лишь в том, какова роль тех, кто представляет Навального? Самим получить эту часть и представлять дерьмократию?
НОД - те ещё клоуны. Их главный вещал, что Цою песни госдеп писал )) Их в серьёз умные люди не воспринимают. Ну да, НОД - на подсосе у власти просто очередной "рычаг", благодаря которому можно что-то "без палева" осуществлять.
НОД - редкостная помойка. Знаю нескольких персонажей оттуда. Абсолютно беспринципные личности, готовые за бабки мать родную продать, не то что родину!
Если Большинство Людей в Хабаровском Крае поймут свою Силу, а Сила, как известно, в Правде и выйдут в защиту своих Конституционных Прав, все эти Крысы Трусливые и продажные :силовики, мэры, губернаторы, средства массового вранья и дезинформации, чиновники- лизуны, православные-язычники и другие Атрибуты Догнивающего Левиафана, Слиняют в Один Клик "мышки". . . . Если Вся Полнота Власти Принадлежит Народу, то суда по морде этого полицая-она растоптана. . .
Сегодня в Комсомольске ментовским "сопровождением" шествия руководил низкорослый бугай в кожанке. Энергетика от него как от НКВДэшника - люди для них как кусок говна. Лишь бы самим оклады да льготы получать.
Хомяки вора-навального и так не люди, а кусок говна
Не знаю политическую и экономическую позицию «молодогвардейцев», но своей дружбой с НОДом они себя точно только компрометируют. Жаль, что не знал о митинге, обязательно пришёл бы послушать настроения. Не являюсь сторонником Навального, но судя по реакции властей, то что он заявляет о коррупции - правда!
Сережа, не верь всему тому, что базарят на площадях в красных шарфиках. Мододеж видомая собралась на площади, как в зоопарке им пофиг, они за любой кипишь. Мать родную продадут. Разогнать дубинками сразу надо было, всех в вагон и в солнечный Магадан на рудники.
Когда Говно из под себя жрать начнёшь, агентура гебэшная, тогда поймёшь , но будет уже поздно. . .
С навральновцами всё ясно, очередное мясо для манда-на. Не ведают что творят. Украина это только жалкий намёк на то что может случиться с Россией.
что с одной, что с другой стороны. Устраивать шествия/митинги в пользу чего бы то ни было, все равно что помогать больным и малоимущим лайками в соцсетях.
Жалкие, вы недоделки Девяностых. . .
Тем не менее власть испугалась не на шутку.
Ты, Завтра Станешь Больным и Малоимущим. . . Желаю тебе и твоим родным и близким ИСПЫТАТЬ ЭТОТ ЛАЙК. . .