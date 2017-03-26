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"СКА-Хабаровск" обыграл "Тюмень" на своём поле: РИА "Восток-Медиа"
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"СКА-Хабаровск" обыграл "Тюмень" на своём поле

"СКА-Хабаровск" обыграл "Тюмень" на своём поле
Дальневосточники сохраняют за собой место в тройке лидеров Футбольной национальной лиги
вчера, 15:51
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровский СКА в воскресенье, 26 марта, в рамках 28-го тура текущего Первенства ФНЛ принял на своём поле "Тюмень". Обе команды были настроены на победу: сибирякам, пребывающим в середине турнирной таблицы, не терпелось улучшить своё положение, дальневосточники же в начале второй части сезона потеряли достаточно очков и оказались перед угрозой уступить третье место преследователям. Предыдущая встреча соперников в Тюмени закончилась уверенной победой хабаровчан: болельщики ожидали увидеть не менее достойную игру на поле стадиона имени Ленина.

С первых минут команды выбрали активный футбол, обмениваясь атаками, которые, впрочем, не выглядели особенно опасными. Тем не менее, уже на 10-й минуте встречи хозяева поля вышли вперёд: Николай Калинский обыграл трёх защитников "Тюмени" и выдал точную передачу на Максима Астафьева, который точно пробил в дальний угол.

Пропустив, гости немного сбавили темп, но продолжали пристреливаться к воротам Александра Криворучко. Хабаровчане отвечали контратаками, которые могли бы завершаться более опасно для противника, если бы не неуверенные действия легионера "армейцев" Хуана Лескано. На перерыв соперники ушли при счёте 1:0, несмотря на все попытки его изменить.

На второй тайм команда гостей вышла с явным желанием отыграться, главный тренер "Тюмени" заменил несколько футболистов. Обменявшись атаками, противники снова снизили скорости, изредка создавая подобия моментов у ворот друг друга. В результате ни стандартные положения, ни попытки комбинировать командам успеха не принесли — СКА одерживает победу с минимальным счётом и сохраняет за собой третью позицию в турнирной таблице.

Подробный обзор с фотографиями смотрите позже на сайте РИА "Восток-Медиа".
 

 
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