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В Хабаровске руководителя штаба Навального задержали за час до митинга: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске руководителя штаба Навального задержали за час до митинга

В Хабаровске руководителя штаба Навального задержали за час до митинга
Алексея Ворсина увезли сотрудники Центра противодействия экстремизму
вчера, 13:37
Общество | Хабаровский край
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Фото: Алексей Ворсин

Сегодня, 26 марта, в дальневосточной столице, как и в ряде других городов России, запланирован антикоррупционный митинг. Как писало ранее РИА "Восток-Медиа", в Хабаровске инициативу известного оппозиционера Алексея Навального курировали активисты его штаба - Алексей Ворсин и Михаил Беседин. Несколько минут назад стало известно, что одного из организаторов ещё до начала мероприятия на городских прудах задержала полиция.

Сейчас Алексей Ворсин находится в Центре противодействия экстремизму МВД России по Хабаровскому краю. В ближайшие три часа его ждёт разбирательство с правоохранителями.

«Я ехал в такси на городские пруды. Догнала машина МВД, в мегафон кричали водителю: «Прижаться вправо». Когда таксист остановился, сотрудники полиции настоятельно попросили меня пересесть в их машину. Когда я это сделал, мне вручили повестку о том, что в 13:15 меня ждут в Центре противодействия экстремизму и оформят протокол за нарушение. Сейчас я нахожусь в Центре противодействия экстремизму, меня пока задержали на три часа и составляют протокол. Митинг проведут люди, которые организовывали митинг со мной», - рассказал корреспонденту агентства в телефонной беседе руководитель штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин.

Правоохранители отказались комментировать факт задержания активиста оппозиционного движения.

«Никакой информации по этому вопросу мы не даём», - озвучили корреспонденту РИА "Восток-Медиа" в дежурной части.

Агентство сообщало, что конфликтная ситуация завязалась ещё на стадии согласования митинга в Хабаровске. Тогда активисты штаба Навального и представители Национального освободительного движения подали в мэрию заявки на свои мероприятия в один и тот же день. Позже стало известно, что администрация города не согласовала оппозиционерам ни одну из предложенных площадок, включая и "Памятник Партизанам", предложенный самими чиновниками.

 
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Комментарии
  • Denis  (вчера, 14:02 )

    Власть совсем "не палится". Откуда они узнали, что активист едет в такси? Конечно, о вызвал его по телефону, который, вероятно, прослушивается.

  • svidetel iegovi  (вчера, 16:26 )

    Уже становится очевидным тот факт, что власти в России уже НЕТ, она попросту валяется под ногами и Мы все становимся этому свидетели. Как Труслив губернатор и мэр, как трусливы все силовые структуры боящиеся Народа, который за счёт Налогов содержит всю Эту. . . стоящую на страже чиновников, а не Общественного Правопорядка.

  • Добрый  (вчера, 17:03 )

    Денег нет! Но Вы держитесь!

  • Игорь  (сегодня, 01:30 )

    Работайте больше и лучше. Навального предлогаю отправить в Магадан. На пару лет на "отдых"



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