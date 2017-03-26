В хабаровской поликлинике МВД — скандал федерального масштаба

Громкий скандал разразился в медико-санитарной части управления МВД по Хабаровскому краю. Сегодня утром, 26 марта, в эфире Пятого федерального телеканала вышел информационный сюжет, в котором бывшие сотрудники ведомственной поликлиники заявили о существовании так называемых «чёрных» списков. Служащие полиции и хабаровского главка МЧС могут лечиться только в этом учреждении. Полисов ОМС у людей в погонах нет на основании федерального закона «О здравоохранении». Если человек вдруг становился неугодным начальству, давление на него могли оказывать, отказывая ему в необходимом лечении.

«Сложилась такая практика, за 10 лет работы я с этим сталкивалась неоднократно, что на неугодных сотрудников поступали определённые письма. Так называемые чёрные списки, — заявила в телевизионном эфире бывшая врач-терапевт поликлиники управления МВД Маргарита Агапова. — И если руководство хотело человека как-то наказать либо его уволить, то нам врачам выдавались списки. Они были никак не заверены, никак не зарегистрированы. Просто пофамильные списки сотрудников. И это были люди, которым нельзя было выдавать больничные листы».

В управлении МВД по Хабаровскому краю попытались опровергнуть это заявление. Правда, там признались, что никаких проверок в медико-санитарной части по факту обращений бывших медработников и пациентов не проводилось.

«Никогда чёрных списков не было и нет! — сказала временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы управления МВД РФ по Хабаровскому краю Екатерина Перепел. — Медицинская помощь оказывается всем гражданам, определённым на обслуживание без каких-либо ограничений и в полном объёме. Проверки надзорными органами именно по обращениям заявителей о фактах неоказания медпомощи, либо её оказания не в полном объёме по причине включения в так называемый чёрный список, не проводились».

Слова экс-терапевта поликлиники УМВД по Хабаровскому краю Маргариты Агаповой о существовании «чёрных» списков подтвердила её бывшая коллега Ирина Соломатова. Она работала в этом же учреждении врачом-гинекологом, но была вынуждена уволиться из-за конфликта с руководством. Отпечатанные на принтере перечни сотрудников полиции и МЧС, кому ни при каких обстоятельствах нельзя выдавать листки нетрудоспобности, по её данным, лежали в каждом кабинете.

Жертвой системы ведомственного здравоохранения себя считает ушедшая на пенсию ревизор полиции из района имени Лазо Хабаровского края Наталья Афанасьева. Когда ей потребовалась серьёзная операция, в поликлинике МВД ей предложили пройти комиссию, уйти со службы и лечиться самостоятельно.

«Поликлиникой было дано заключение, что выдача больничного листа для меня не полагается. Написали это так: нет оснований для выдачи больничного листа. Причём в этот момент я имела направление на операцию», — приводит слова бывшей пациентки госпиталя УМВД по Хабаровскому краю Натальи Афанасьевой Пятый канал.

Как работает такая система «чёрных» списков, журналисты проиллюстрировали на примере уволенного начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Хабаровского края Сергея Иваночко. В прошлом году ему было предложено уволиться по достижении предельного возраста (45 лет). Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в чрезвычайном ведомстве идут масштабные сокращения штатов. Добровольно уходить со службы Сергей Иваночко отказался. Однако, как только у подполкованика случились проблемы со здоровьем, он столкнулся с настоящим запретом на оказание ему медицинской помощи в медико-санитарной части УМВД по Хабаровскому краю. К этому лечебному учреждению приписаны все сотрудники регионального главка МЧС.

«Я пришёл с высоким давлением под 180 на приём к терапевту Матрёниной. Она была нашей участковой, — поделился Сергей Иваночко. — Она заявила мне: руководством принято решение больничный мне не выдавать, и чтобы я шёл восвояси».

Лечиться подполковнику внутренней службы пришлось за свои деньги в двух частных клиниках. Там ему выписали больничные листы по всем правилам. Однако по возвращении на службу руководство главка собрало комиссию и уволило Сергея Иваночко за прогулы. Как объяснил корреспонденту агентства знакомый с ситуацией сотрудник хабаровского главка МЧС, сделано это было в соответствии с законом. Внутренний приказ чрезвычайного ведомства предписывает кадровую службу принимать листы нетрудоспособности только того медучреждения, к которому приписан заболевший сотрудник. Более того, один из двух больничных, которые принёс Сергей Иваночко, был подписан его гражданской супругой Маргаритой Агаповой.

Корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» удалось связаться со сделавшей в федеральном эфире громкие заявления о существовании «чёрных» списков Маргаритой Агаповой. Она указала на неточности в репортаже.

«Никаких дел в судах по этому вопросу мы не проиграли. Было неудачное для нас разбирательство по факту незаконного увольнения Сергея Иваночко. После этого мы обратились с иском в Индустриальный районный суд, где доказываем факт неоказания ему медицинской помощи в медико-санитарной части УМВД по Хабаровскому краю. Но процесс ещё не завершён, — отметила Маргарита Агапова. — Более того, 14 марта бывший сотрудник хабаровской полиции сумел добиться правды в суде. Факт неоказания ему квалифицированной помощи был доказан. Полученную во время контртеррористической операции на Северном Кавказе травму признали боевой. МВД теперь обязано выплатить своему бывшему сотруднику огромную компенсацию».

Как добавила Маргарита Агапова, конечной целью этого разбирательства она поставила дойти до Конституционного суда России, чтобы оспорить дискриминирующую людей в погонах норму федерального закона «О здравоохранении». Если бы на всех полицейских, военнослужащих распространялась бы система обязательного медицинского страхования, подобные скандалы с попаданием в так называемые «чёрные» списки в закрытых ведомственных клиниках были бы исключены.