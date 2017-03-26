В Хабаровске создадут Дальневосточную студенческую хоккейную лигу

В краевой столице прошёл круглый стол, посвящённый развитию хоккея с мячом в Хабаровском крае и в России в целом. В его рамках ректор ДВГАФК, на базе которого состоялось обсуждение, сообщил о создании в городе Дальневосточной студенческой хоккейной лиги.





«Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин и глава российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов дали своё согласие на патронаж Дальневосточной студенческой лиги. Три команды собрали — это уже зарождение лиги. Мы также планируем создать и провести Кубок АТР среди таких команд. Япония, Китай, Монголия — с этими страны мы уже взаимодействуем», — рассказал ректор Дальневосточной академии физической культуры Сергей Галицын.





Сейчас свои команды по хоккею с мячом в Хабаровске есть у Тихоокеанского госуниверситета, Дальневосточного университета путей сообщения и Академии физической культуры. Планируется, что они составят новую лигу, в перспективе в неё будут входить коллективы других высших учебных заведений, а состав команд пополнят воспитанники городской и краевой школ бенди.





РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в октябре прошлого года Дальневосточная академия получила право представлять FIB в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Город должен стать центром подготовки и обучения для хоккеистов из Японии, Китая и Монголии.

Помимо этого в Хабаровске продолжит работу Высшая школа тренеров. Желание обучаться в ней изъявили молодые специалисты из Кемерова, Красноярска и Новосибирска. Не исключено, что на её базе пройдут переподготовку и тренеры Суперлиги.