Мяус заявил в Хабаровске о создании второй сборной России по бенди

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус на круглом столе, посвящённом развитию бенди, сообщил, что в следующем сезоне планирует создать вторую национальную команду. В неё войдут по два молодых игрока от каждого клуба Суперлиги.





«Это не новое предложение, в союзные время было такое. Много молодых игроков на подходе. Я бы хотел, чтобы эта сборная называлась не второй, а командой, которая примет участие в Универсиаде-2019. Возраст игроков до 29 лет позволяет нам выставлять их», — рассказал Сергей Мяус.

По его задумке в сборную войдут 12 человек в возрасте до 21 года и десять игроков, которым ещё не исполнилось 29 лет. В этом году новая команда сыграет в Кубке России. Подготовка начнётся уже 24 апреля на сборах в Сочи. В числе перспективных хоккеистов специалист назвал Евгения Филиппова из Новосибирска, а также Дмитрия Степанова и Владислава Кузнецова из Ульяновска.

«Эта система для клубов может не совсем комфортная, но сборной это даст толчок, для молодых ребят, которые уже стучаться в двери национальной команды. В Сочи я приглашу 24 игрока — десять человек из прошлого состава сборной и 14 игроков молодёжных команд. В перспективе я вижу, что и в Хабаровске появятся игроки для сборной, поэтому беру игроков со всех регионов», — отметил Сергей Мяус.





Работать с хоккеистам на сборах будет Николай Емсенко. Специалист поможет молодым игрокам улучшить физическую форму. По программе этого тренера тренируется полузащитник хабаровского «СКА-Нефтянка» Максим Ишкельдин. Совместно с преподавателями Дальневосточной академии физической культуры Емсенко планирует издать методические пособия по физической подготовке молодых спортсменов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Сергей Мяус рассказал в дальневосточной столице о выступлении сборной на чемпионате мира в Швеции и отметил, что на физическом состоянии игроков негативно сказалась новая система проведения спаренных матчей. От неё он предлагает отказаться.