Жителям посёлка без света в Хабаровском крае доставили тепловые пушки

В посёлок Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края спасатели доставили на вертолёте Ми-8 дизельные генераторы, тепловые пушки, газовые плитки с запасными баллонами и свечи. Всё это специалисты раздадут малоимущему населению. Также в населённый пункт прибыли представители администрации Аяно-Майского муниципального района для оценки обстановки, сложившейся в результате пожара.

Возгорание полностью ликвидировали в 14:00 по местному времени. Общая площадь пожара составила 432 квадратных метра. Глава района и начальник отдела надзорной деятельности по Аяно-Майскому району Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю провели общий сход жителей села, разъяснили им сложившуюся обстановку и уточнили необходимость оказания помощи. В Нелькане также проводится подворовой обход. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, всего к ликвидации последствий происшествия привлекаются 42 человека и девять единиц техники.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сегодня утром, 25 декабря, на дизельной электростанции в посёлке Нелькан разгорелся пожар. Огонь обрушил конструкцию крыши и обесточил населённый пункт. На место происшествия вылетел вертолёт Ми-8 с оперативными группами администрации муниципалитета и местного пожарно-спасательного гарнизона на борту. Погибших и пострадавших нет.