В хабаровскую больницу Дед Мороз принёс подарки онкобольным детям

Неравнодушные жители дальневосточной столицы организовали праздник для подопечных Детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича. Поздравить их пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые постарались исполнить все желания ребят, страдающих онкологическими заболеваниями. Накануне в отделении установили новогодний ящик, куда каждый мог опустить письмо волшебнику.













«Мальчики обычно просят конструкторы «Лего», автомобили, игрушки военной тематики. Девочки — кукол, кристальные пазлы. Обычные детские желания, никаких айфонов или дорогих ноутбуков никто не просит. Часть подарков мы покупаем сами, на пожертвования в наш фонд, другую часть покупают организации. Мы передаём им список детских желаний, и они делают закупки. Также к подаркам добавляем сладости и фрукты, дети их очень любят», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор мероприятия Анастасия Черепанова.













Дед Мороз и Снегурочка постарались скрасить тяжёлые больничные будни детей. Сказочные персонажи провели с ними новогодние игры и вручили им подарки.

«Это уже третья наша акция в этом учреждении. Делаем мы это по воле души, хотим сделать мир немножечко лучше. Руководство всегда с радостью идёт нам навстречу. В организации мероприятий у нас другая проблема — финансовая. У нас нет постоянного крупного спонсора, все финансовые вопросы решаются через пожертвования неравнодушных граждан, которые откликаются на наши просьбы. Вот так, с миру по нитке, и собираем детишкам на подарки», — объяснила Анастасия Черепанова.









Лечение в онкологическом отделении больницы для многих семей становится настоящим испытанием. Выздоравливающим до пяти лет разрешают находиться в палате вместе с одним из родителей, но в особо тяжёлых случаях делается исключение и для детей постарше. Подобные праздники дают малышам возможность вести нормальную, полноценную жизнь.









«Дети всегда с радостью встречают праздники в нашем учреждении. Заранее к ним готовятся, делают себе костюмы, разучивают стихотворения. Родители тоже очень довольны, никаких нареканий никогда не было», — сообщила воспитатель отделения Елена Важникевич.







