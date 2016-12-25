У подростков из Хабаровска украли ворованные инструменты

В дальневосточной столице полицейские раскрыли кражу имущества из иномарки местного жителя. Добычей злоумышленников стали строительные инструменты. Правда, ничего сделать с ними подростки не успели: награбленное пропало из места, где подростки его спрятали.

Хищение раскрыли сотрудники управления МВД России по Хабаровску. Происшествие случилось в Индустриальном районе города. Неизвестный разбил боковое стекло автомобиля, который стоял во дворе жилмассива, и выкрал оттуда строительные инструменты. Владелец иномарки оценил ущерб в сумму около 35 тысяч рублей.

Полицейские обнаружили и задержали по подозрению в краже двоих несовершеннолетних. Обоих учащихся образовательных учреждений уже судили за имущественные преступления и сейчас они состоят на профилактическом учёте. Подростки спрятали инструменты в строящемся доме в Южном микрорайоне, но оттуда имущество заявителя похитили неустановленные лица. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, парни стали фигурантами нового уголовного дела, их отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожих случаях краж. Так, в Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 24-летнего парня, которого подозревают в краже из автомобиля имущества аналогичным способом. А другой злоумышленник и вовсе попытался обчистить два места за одну ночь. Он разбил заднее стекло иномарки и поживился в ней автомобильным компрессором и телевизором. Потом парень направился в одну из квартир жилого дома, стоящего неподалёку. Но он не учёл, что в помещении была установлена сигнализация, и стал лёгкой добычей для правоохранителей.