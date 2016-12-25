Хабаровский "Амур" обыграл "Куньлунь Ред Стар" на выезде по буллитам

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы взял верх над противником из Пекина «Куньлунь Ред Стар». Хоккеисты скрестили клюшки в четвёртый раз за сезон. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», до этого «тигры» проиграли пять матчей подряд. В последней игре они уступили ханты-мансийской «Югре».

Напряжение сохранялось на протяжении всего матча «Амура» против «Куньлунь Ред Стар». Как сообщает пресс-служба хабаровского хоккейного клуба, розыгрыши большинства, выпады «один в один», острые броски и даже игра в непривычном формате «три на три» ни разу не привели к реализации голевого момента. За 65 минут игры зрители так и не увидели заброшенных шайб. Схватка Юхи Метсолы и Томи Кархунена стала первой в Континентальной хоккейной лиге. Голкипер пекинцев отразил 30 бросков, хабаровчан — 34. Их противостояние продолжилось в серии послематчевых буллитов, в которой проявили себя Томаш Зогорна, Вячеслав Ушенин и Алексей Бывальцев.

«Хороший бой для нас. Зацепились и выиграли на выезде. Нужны были очень эти очки, чтобы надежда продолжала жить. Я хорошо себя чувствовал, несмотря на то, что вчера было тяжело и ночной перелёт дался тяжело. Но это всего лишь одна игра. Нужно готовиться к следующей», — прокомментировал матч Юха Метсола.

Победой над «Куньлунь Ред Стар» «Амур» добавил два очка в свою копилку. Теперь «тигры» отправились на матч против владивостокского «Адмирала», который состоится 26 декабря.