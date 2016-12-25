"СКА-Нефтяник" продлил серию победных матчей в игре против "Енисея"

Команда из Красноярска впервые за три года уступила "армейцам" на своём льду

Хабаровская команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» одержала 15-ю победу подряд. «Армейцы» взяли верх над чемпионами России — красноярским «Енисеем». Команда проиграла дальневосточникам пятую игру кряду, причём в этот раз — на своём льду.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в нынешнем сезоне команды уже дважды встречались в Хабаровске. Тогда победу в обоих матчах праздновали «армейцы». Сначала подопечные Михаила Юрьева обыграли «Енисей» со счётом 7:4, а на следующий день отправили в ворота красноярского клуба четыре безответных мяча. Тем не менее, обе команды уже обеспечили себе выход в следующий раунд чемпионата.

Всего «Енисей» проиграл «армейцам» четыре матча подряд, а, поскольку пятая игра проходила на родном для чемпионов России льду, они не могли позволить себе очередную осечку. Хабаровчане же не выигрывали матчи в Красноярске с ноября 2013 года.

Как сообщает пресс-служба клуба «СКА-Нефтяник», игроки вышли на лёд практически в идеальном составе, вернув в строй всех своих травмированных, за исключением Василия Грановского. Обыграв «Енисей» со счётом 1:5, они прервали не только серию поражений в Красноярске, но и победы сибиряков, которые до вчерашнего дня не теряли очки на своём поле в 37 матчах подряд.

«Хороший матч получился. Достаточно большое количество матчей, начиная, с августа-сентября, мы с «Енисеем» уже сыграли. Никто не хотел уступать. Думаю, определяющим стал четвёртый гол, после которого всё стало ясно. Вдвойне приятно было выиграть на этой легендарной арене, как её называют», — прокомментировал матч наставник «армейцев» Михаил Юрьев.