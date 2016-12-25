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Бампербол и петушки на палочках: "Зимний день" прошёл в Хабаровске

Бампербол и петушки на палочках: "Зимний день" прошёл в Хабаровске
В краевой столице провели новогодний фестиваль с подарками и шоу
вчера, 10:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске прошёл фестиваль «Зимний день». Старый ледовый дворец, ставший площадкой для проведения события, превратился в большой новогодний праздник с подарками, сюрпризами и праздничными представлениями.


 

 

Впервые территорию фестиваля разделили на две зоны: маркеты бесплатно мог посетить любой желающий, а место шоу-программы и развлечений сделали платным. Утренний и дневной блоки были рассчитаны на детскую аудиторию: посетителям устроили бумажное, научное и театрализованное шоу, а также игры в бампербол. После обеда повеселиться могла более взрослая аудитория. Для неё организовали интеллектуальную битву «Квиз, плиз!», театральную кухню, где зрители заменяли в спектакле актёра, и другие развлечения.


 

 

В платной зоне каждый мог принять участие в различных мастер-классах и, например, испечь настоящий еврейский хлеб — халу. От обычного сдобного дрожжевого он отличается разве что формой. Это изделие создают в форме косички. После того, как булка выпекалась в духовке, её отдавали участнику мастер-класса.


 

«Евреи готовят этот хлеб каждую неделю на шабат, который начинается вечером пятницы и длится до вечера субботы. Это праздник, поэтому в этот день никто не работает, люди собираются с родными и друзьями на ужин и едят, в том числе халы», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор проекта «Таглит» в Хабаровске Мария Венгренюк.


 
 

Участие в фестивале приняли более ста мастеров, большинство из них — продавцы в зоне маркета. Многие представили хендмейд произведения и продукты, сделанные на собственном производстве. Так, Евгений Шидриков представил мармелад и сладких петушков на палочке. Их производством он занимается больше 20 лет. В маленьком цеху в посёлке Хор пятеро человек за день могут изготовить до тысячи сладких символов 2017 года. Фирменный рецепт изготовитель в секрете не держит: агар-агар, патока, ягоды или фрукты. Добавок и красителей не приемлет. Чтобы принять участие в «Зимнем дне», неделю готовился: прорабатывал оформление зоны, отливал петушков на непривычно большой палочке, фасовал мармелад в маленькие коробки.


 

«Сам люблю сладкое, поэтому решил заняться изготовлением сладостей. Петушков делаем из сахара, барбариса. Для мармелада закупаем цитрусовые, бруснику. Ягоду берём местную и заказываем с запада страны. Форму для петушков сделал сам из алюминия, там даже есть инициалы: мои и компаньона», — отметил Евгений Шидриков.


 

 

Фестиваль продлился весь день и смог охватить аудиторию разного возраста, поэтому довольными остались и маленькие, и взрослые посетители.


 
 

«Часто посещаем такие мероприятия, очень понравился «Осенний день». Этот фестиваль порадовал: много направлений — понравилось ребёнку и мне, есть, что посмотреть, выбрать, особенно в хендмейд. Очень весело и задорно, мы пришли к открытию и задержались на весь день», — призналась хабаровчанка Алина Кулакова.


 
 

«Зимний день» стал восьмым событием из цикла The Days. Предыдущий «Осенний день» собрал 230 участников и 38 тысяч гостей и был признан самым масштабным независимым проектом Дальнего Востока. Нынешний фестиваль, по словам организаторов, стал отличной эмоциональной точкой года.


 

 

«Самая ярко выраженная тематика этого фестиваля — Новый год. Все делают друг другу подарки, и мы с нашими участниками просто не могли не сделать подарок горожанам и не выставить для них товары для покупки новогодних презентов. Для нас «Зимний день» — хорошее тёплое завершение года. После него мы на пару недель уйдём в зимнюю спячку», — сообщил репортёру агентства организатор фестиваля «Зимний день» Евгений Пан. 


 

 

Больше фотографий с фестиваля смотрите в группе РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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