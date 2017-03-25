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Шефам хабаровского "Водоканала" меру пресечения могут избрать заочно: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня суббота, 25 марта 2017 года, 23:38
Шефам хабаровского "Водоканала" меру пресечения могут избрать заочно
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Шефам хабаровского "Водоканала" меру пресечения могут избрать заочно

Шефам хабаровского "Водоканала" меру пресечения могут избрать заочно
По имеющимся сведениям, директор и главный инженер после обысков оказались в больницах
сегодня, 21:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: facebook.com

Следственные органы намерены ходатайствовать об аресте руководителей хабаровского муниципального предприятия «Водоканал». Об этом сегодня, 25 марта, сообщил известный своими разоблачениями ресурсоснабжающей организации паблик в социальных сетях «Вороканал».

«Долгожданные новости! Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Водоканала» Владимира Стеблевского, главного инженера Константина Домнина, зятя Стеблевского — Сергея Макарова и ещё одного фигуранта уголовного дела. Завтра, 26 марта состоится заседания суда, на котором будет избрана мера пресечения для обвиняемых. Известно, что правоохранители будут требовать заключение обвиняемых под стражу», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).


 

Эту информацию корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сегодня, 25 марта, частично подтвердил близкий к следствию источник. Он, правда, уточнил, что, скорее всего, мера пресечения Стеблевскому и Домнину будет избираться заочно. Оба руководителя после прошедших в начале марта обысков в их кабинетах ушли на больничные. Один из них находится в инфарктном, другой инсультном отделениях краевых клиник. Если суд согласится с доводами следствия, то после выписки из палат менеджеры рискуют отправиться сразу на нары. Пока, по сведениям информированного источника, речь идёт об избрании меры пресечения в рамках уголовного дела о нарушениях при проведении госзакупок. Расследуются также факты о возможных преступлениях при строительстве Тунгусского водозабора на левом берегу Амура, который должен обеспечить хабаровчан чистой питьевой водой.

Агентство ранее писало, что правоохранительные органы начали проверять законность деятельности муниципального предприятия «Водоканал» в начале марта. Основанием стали жалобы гражданских активистов и серия публикаций в СМИ и социальных сетях. Люди обращали внимание силовых и надзорных органов на нарушения, в частности — при строительстве Тунгусского водозабора и при проведении госзакупок.

К процессу подключилось хабаровское отделение Общероссийского народного фронта, представители которого также направили просьбу прокурору края обратить внимание на сведения общественников. Надзорное ведомство обнаружило множество нарушений. Например, химические реагенты дирекция «Водоканала» покупала у подконтрольных родственникам топ-менеджеров предприятия фирм. Стеблевский и Домнин были наказаны штрафами и взысканиями. Однако все материалы прокурорской проверки ушли в УЭБиПК управления МВД России по Хабаровскому краю. После проверки возник повод для серьёзного уголовного дела о коррупции в руководстве муниципального предприятия.

 
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