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Энергетики обесточат завод "Амурметалл" в Хабаровске за долги: РИА "Восток-Медиа"
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Энергетики обесточат завод "Амурметалл" в Хабаровске за долги

Энергетики обесточат завод "Амурметалл" в Хабаровске за долги
Предприятие не может вернуть ПАО "ДЭК" 560 миллионов рублей
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Энергетики пообещали обесточить завод «Амурметалл» в Хабаровске в ближайший понедельник, 27 марта. Задолженность предприятия перед ПАО «ДЭК» уже составляет 560 миллионов рублей. После отключения линии, питающей производственные мощности завода, металлургический комплекс не сможет осуществлять свою деятельность. Причиной таких мер стало то, что компания так и не выполнила свои договорённости по оплате, которых достигла 14 февраля с энергетиками при поддержке правительства края.

«На протяжении длительного времени ПАО «ДЭК» несло ответственность за Амурметалл перед энергорынком самостоятельно, не получая своевременно и в полном объёме денежных средств от завода. Но в настоящее время долги достигли критических размеров. Дальнейшее наращивание задолженности угрожает стабильной работе энергетической отрасли Дальнего Востока, — рассказал заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК» Сергей Хитун. — Компания уже неоднократно откладывала ограничительные меры под залог гарантий. Однако денежные средства так и не начали поступать в адрес энергетиков в объёмах, предусмотренных протоколом. Завод был заранее уведомлён о мерах по ограничению электропотребления, и 27 марта мы применим ограничительные санкции».

Как сообщает пресс-служба ПАО «ДЭК», ежедневная потребность металлургического комплекса в электричестве достигает миллиона киловатт-часов, что превышает среднесуточное потребление в домах и квартирах половины населения Хабаровска. У компании нет возможности отпускать электроэнергию в долг.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», новый собственник — компания «Торэкс» из краевой столицы — появился у единственного на весь Дальний Восток металлургического предприятия в конце января этого года. До этого времени, начиная с 2008 года, завод испытывал значительные финансовые трудности, которые в одно время привели к банкротству. Губернатор края Вячеслав Шпорт во время встречи с коллективом завода в начале марта заявил, что региональные власти помогут «Амурметаллу» с поиском заказов. Зампред правительства субъекта высказал уверенность, что для завода на стройплощадках Комсомольска найдутся заказы.

 
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